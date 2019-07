Salmonellautbrott i Mora – 40-tal insjuknade: "Restaurangens personal har varit väldigt hjälpsamma"

Salmonella är en magsjukdom som sprids via mat och dryck som hanteras på ett felaktigt sätt. Hur smittan kom in på restaurangen är oklart, men just nu undersöks en fläskfilé, som kan vara källan till smittan.

– Vi vet inte hur smittan kom in i lokalen, men vi har funnit salmonellabakterier i skuren gurka och tomat, berättar Sara Hodler, som är miljöinspektör.

Samtlig personal som jobbat den senaste månaden har också undersökts för salmonellabakterier.

Restaurangen har på eget bevåg varit stängd medan smittospårningen pågått, men är nu åter öppen. Faran för ytterligare spridning bedöms vara över.

– Vi har stängt av en beredningsbänk för närvarande. Restaurangens personal har varit väldigt hjälpsamma och stängde på eget bevåg restaurangen, så vi behövde aldrig fatta något beslut om stängning, berättar Sara Hodler.

Nu har en fläskfilé lämnats in för att undersökas.

– Smittan kan ha kommit den vägen, men det är inget som vi vet med säkerhet. Vi hämtade den aktuella fläskfilén under tisdagen.

– Kanske vi aldrig får veta hur smittan kommit in i lokalen.

Sara Hodler berättar att arbetet med smittspårningen fortsätter, men att det nu ska vara säkert att äta på restaurangen i fråga.

De som smittats av salmonella kan drabbas av magsjuka och diarré. Salomellabakterierna kan sitta kvar länge i tarmen, även om de då inte brukar smitta längre.

– Det gäller att vara noggrann med hygien och inte sprida smittan vidare, säger Sara Hodler.