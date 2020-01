Sambopar tog hand om segrarna i Moraloppet – hemmahoppet Frida Erkers tvåa

Moraloppet kördes under milda förhållanden på en vändbana från Mora skidstadion till Hökberg och tillbaka. Det var 905 anmälda åkare till loppet, där många var i jakt på att seeda upp sig till Vasaloppet.

I damklassen var tidigare Piteå elit-åkaren Lovisa Modig, numera i SK Bores färger, starkast. Modig tog segern 49,6 sekunder före Frida Erkers, IFK Mora SK. Trea var Karin Wallén, Falun-Borlänge SK, mer än två och en halv minut efter.

I herrklassen var det jämnare. Nio åkare var inom 16 sekunder i mål. Den starke spurtaren Oscar Persson, Bore, fick hårt motstånd av Moras Gabriel Höjlind, men klarade sig ändå med 0,9 sekunders marginal.

Tredjeplatsen 2,8 sekunder efter Persson tog Andreas Svensson, Ulricehamns IF. Sedan följde i tur och ordning: Axel Bergsten IFK Skövde SK, Adam Steen, Team Ormsalva SC, Tom Fahlén, Landsbro IF SK, Gustaf Berglund, IFK Mora SK, som åkte världscup i Davos före jul, veteranen Markus Jönsson, Tranemo IF SK och IFK Moras Axel Jutterström.