Elledningar besiktas via helikopter – extraflygningar sker under helgen

Vädret ställde till det för Dala Energis besiktning av elledningar, som sker med helikopter. Detta innebar att besiktningen blivit försenad och därför kommer företaget även att använda helgen för helikopterflygning.

Då man vanligen gör dessa helikopterfdlygningar under vardagar vill man nu informera om att det även kommer att flygas under helgen. Elledningarna som ska besiktas under helgen finns i Gagnef, Insjön och södra Leksand.

Under nästa vecka kommer man även att göra helikopterflygningar vid elledningar i Rättvik och Furudal, i Rättviks kommun.