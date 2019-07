Samtal pågår under tre decennier när Märta Tikkanen skriver biografi

Ett tempererat ljus faller över ansiktet, händerna vilar mot haka och kinder, håret är en ljus virvel. Ögonbrynen har den där skarpa vinkeln som alltid fanns med när Henrik ritade av henne. Allt annat på fotot vilar i mörker. Men blicken på omslagsfotot! Den följer mig under läsningen av Märta Tikkanens nya bok, brevbiografin Måste försöka skri-. Och just den blicken känner alla igen som mött Tikkanen när hon talar om sina böcker, vidöppen och utan att väja för en enda fråga men ändå med bevarad integritet. Att samtala så om sina texter är en särskild konst eller konstart och där är hon mästaren.

Själv har jag, också under läsningen av breven, en känsla av att ett sådant samtal pågår och att jag sitter med på ungefär samma sätt som när Tikkanen berättar om sina böcker och sitt liv inför en skara lyssnare. Här spelar också brevformen in. Tikkanen talar mer än hon skriver även om förstås pennan gör jobbet. Det blir texter direkt för örat. "Va bra", kan det stå när någon fått pris av akademien. "Jag sa säkert", inte "jag skrev säkert" som det egentligen borde vara på just det stället - "säja" är för övrigt ett nyckelord.

Det är alltså så röstnära en skriven text kan komma.

Det är alltså så röstnära en skriven text kan komma. Man lyssnar sig nästan igenom de dryga 160 breven. Ett trettiotal är riktade till Åsa Moberg, resten, det stora flertalet alltså, till Birgitta Stenberg, två av hennes närmaste författarvänner. Många brev får vi i bitar, andra är flera sidor långa. Breven har varit en sorts livlinor mellan de tre men det är alltså bara Tikkanens brev vi läser i detta urval även om de andras röster också skymtar i hennes texter.

Att läsa blir alltså som att stiga in i ett samtal - och möta de där ögonen. De är den ena halvan av boken. Den andra halvan är de brev som berättar om en omänskligt pressande vardag med tusen åtaganden och bestyr och eviga omsorger om barn, familjemedlemmar och andra. Men den berättelsen tränger efter hand undan resonemangen om böcker, skrivande och den sköna litteraturen.

Tikkanen är under alla år en sorts serviceinrättning, i första hand för barnen men också för andra. På ett ställe meddelar hon att hon tydligen "omöjligt kan stå ut med att inte behövas stup i kvarten". Mitt i en lång uppräkning av allt hon i flygande fläng måste göra under en dag utbrister hon: "Karusellen är fullständigt vansinnig." Och alltför många brev handlar om den där karusellen, den ska inte bara gå till kvällen utan dygnet runt. Men kanske är det en mycket manlig läsning.

Breven ger därutöver en spännande insyn i det litterära landskapet åren 1975 till 2007. En lång rad svenska och finländska författare får beröm, blir utskällda eller passerar revy i materialet. En del är skvaller om fester, prisnomineringar, litterära konjunkturer, mediapotentater och så vidare. Men skvaller kan ju också förmedla en fenomenal tidsfärg och Tikkanen är vass, rolig och självironisk men också bitter.

Henrik Tikkanen skymtar då och då. "Om han hade dött 1974 hade det varit en helt annan sak", utbrister hon i ett brev, "då fanns alla hennes känslor... kvar." Århundradets kärlekssaga kom fyra år senare. Vad hade i så fall hänt med den boken? Hade den alls kommit till? Eller hade den blivit en lyrisk kärleksroman, som Storfångaren? Men Århundradets kärlekssaga, som den nu ser ut, är ju omöjlig att tänka bort ur Tikkanens författarskap.

I den sista texten (från maj i år) skriver Märta att det var Åsa och Birgitta som räddade henne, de var så "klartänkta och fantastiska". Under 90-talet är det Birgitta som ensam drar det lasset - i det här urvalet - och något liknande gäller 80-talet. Alla brev under 70-talet går till Åsa. Då har Birgitta och Märta ännu inte träffats. Men de båda vännerna var inte ensamma. I samma text meddelar Märta att hon under lång tid gick i psykoterapi. Den "hade en enorm betydelse för mej personligen men också för mitt författarskap". Det var mer än jag visste.

Tikkanen går i taket när en ung dam i ett teveprogram 2007 kallar Henrik "ett svin". Hon som har ansträngt sig så att inte "ösa skit över honom"! Det vackraste hon skrivit om Henrik är annars de sista sidorna i minnesboken, de är obevekligt starka och kärleksfulla och har en ren och avskalad ton.

I en sorts inledning (från 2018) förklarar Märta att de tre vännerna var överens om att breven måste "hårdgranskas" före en publicering så att "privata detaljer" utan "allmänt intresse" plockas bort. Jag tycker nog att Märta Tikkanen kunde gått ännu hårdare fram när han gjorde denna hårdgranskning av de "tusentals brev" hon samlat på sig under fyrtio år. Men hennes tanke har väl varit att forma en mer definitiv bild av sig själv och sin livssituation innan specialister och forskare länge fram går in i breven och skriver avhandlingar och annat om henne.

