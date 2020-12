Sångerska och läkarstudent – Anna Bergendahl trivs på Falu lasarett

För några år sedan började hon studera med målsättningen att bli läkare. Studieorten och universitetet är Örebro även om inte all tid under studierna så här långt har tillbringats i Närkes största stad.

Sedan september månad har hon tillbringat tid vid Falu lasarett.

– I tre veckor har jag varit på lasarettets njursektion.

Det är bara en liten del av det som ingår i hennes läkarstudier. De omfattar sammanlagt elva månader.

– Jag är på termin åtta av elva så det är inte så långt kvar.

När nästa termin är avslutad, i juni, har studierna tagit henne till en underläkares grad och när alla elva terminer är avklarad är det dags för läkarexamen.

Anna Bergendahl, som för övrigt fyllde 29 år i fredags, berättar att hon kämpat hårt för att komma in den på läkarutbildning hon hade siktet inställt på redan i mycket unga år. Bland annat blev det en del högskoleprov innan hon till slut kom in på läkarutbildningen i Örebro. Där trivs hon bra, men inte bara där.

– Jag trivs även otroligt bra på Falu lasarett.

Dagarna där innebär träffar med patienter men även att hon får handlägga en del uppgifter själv, men förstås under handledning. Precis som det brukar vara för läkarstudenter.

I Falun kommer hon att vara även under nästa termin.

Varför just Falun?

– Man kan önska placering och jag hade hört väldigt gott om Falun. Det har känts så bra att jag nu önskat Falun även nästa termin, säger Anna Bergendahl, som tillägger att hon tycker om mindre sjukhus eftersom det exempelvis blir gemytligare stämning.

För en utomstående kan en sammanlagt fem och ett halvt år lång läkarutbildningen förefalla svår att kombinera med en seriös satsning på att vara artist. Främst om ambitionen är att nå framgång, vilket är fallet för Anna Bergendahl.

Hon berättar att hon under hela läkarutbildningen har kombinerat studier och sång.

– Det går bra att kombinera. Jag har gjort det under hela utbildningen, det innebär väldigt mycket jobb.

Under tiden har hon tagit två pauser till förmån för musiken. På karriärens sång-cv finns exempelvis medverkan i TV 4:s Idol år 2008 och Melodifestivalen tre gånger; 2010, 2019 och 2020. Låtar vi hört senaste åren är exempelvis Thelma and Louise, Kingdom Come och Ashes to Ashes..

Det senaste knappa året har det av naturliga skäl inte blivit några turnéer. Orsaken är förstås coronavirusets härjningar.

– Men jag gör intervjuer och tv-program och skriver musik och disponerar ganska mycket över mitt artistschema själv.

Detta faktum innebär att hon har möjlighet att studera på heltid.

Vad hennes kolleger vid lasarettet i Falun tycker om att ha en välkänd, och framgångsrik, sångerska att arbeta tillsammans med överlåter hon till dem att svara på. Däremot berättar hon hur patienter hon möter kan reagera.

– Som läkarstudent ser jag inte ut som på scenen, men när de ser namnskylten och jag gör intervjuer lägger de ihop ett och ett. Jag tycker att det blir som en icebreaker under början av ett patientmöte.

Om du av tidsmässiga skäl behöver välja mellan att vara artist och läkare, vad väljer du?

– Jag måste inte välja utan min plan och min dröm är att fortsätta med båda. I framtiden, när jag är färdig specialist, hoppas jag att jag kan ta en deltidstjänst. Det är inte ovanligt att exempelvis småbarnsföräldrar gör så. Om man väljer en jourtung specialitet kan det bli mycket jourkomp.

Det innebär att det kan bli lång ledighet, ja, till och med räknat i veckor vilken kan räcka till att göra inspelningar eller åka iväg på turné.