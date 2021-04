Sanna Almén: "Ingenting slår konserten med Lindemann och Tägtgren på Annexet"

Klockan börjar närma sig halv elva och mörkret har lagt sig likt en sövande filt över Borlänge. Jag ligger på rygg i min solblekta svarta soffa och stirrar upp i det vitmålade taket. Lampan är släckt, men det svaga ljuset från dataskärmen räcker och blir över. Låten ”Ach so gern” med Lindemann strömmar ut ur högtalarna och påminner mig om den sista spelningen jag var på innan coronaviruset drog bort den sociala mattan under mina fötter. Minnet får mig att le. Inte ens killen som luktade gammal armsvett och flåsade mig och mina kompisar i nacken under hela konserten lyckades med konststycket att förstöra upplevelsen. Det är då man vet att ett band har levererat något extra.

Jag kväver en gäspning och rättar till huvudkudden innan jag låser upp skärmen på mobiltelefonen. Mitt finger rör sig vant över den välbekanta glasytan och det dröjer inte länge innan jag är djupt försjunken i de sociala mediernas värld. Trots att det är lördagskväll verkar de flesta ha hållit sig hemma.

Flödet på Facebook svämmar över av bilder på middagar som serverats i det egna köket och var tionde bekant är i full färd med att dricka öl, efter att ha spenderat dagen ute i skogen tillsammans med ett paket korv och en engångsgrill. Jag scrollar vidare i hopp om att hitta något som kan få mig på bättre humör, men tvingas ge upp nästan omgående. Dagstidningarna fortsätter att leverera den ena dystra nyheten efter den andra och just i dag verkar det inte som att läget ute i den stora världen någonsin kommer att förändras till det bättre.

När jag inte orkar läsa mer bestämmer jag mig för att aktivera mina tretton alarm och gå och lägga mig. Tröttheten har pockat på min uppmärksamhet sedan jag klev upp på morgonen och om jag inte börjar varva ned nu, är jag rädd för att jag åter igen ska lyckas komma in i en andra andning och vara pigg som aldrig förr vid midnatt.

I samma stund som jag är på väg att resa mig ur soffan känner jag den molande värken på vänster sida av ländryggen och då slår det mig att jag inte är någon ungdom längre. Det står inte på förrän jag fyller fyrtio och det är både sjukt och fantastiskt på en och samma gång. Sjukt för att jag inte riktigt vet hur jag någonsin ska kunna redovisa de år som har hunnit passera och fantastiskt eftersom kroppen bortsett från några lättare skavanker är hyfsat intakt. Jag har hittills varit förskonad från dödliga sjukdomar och det värderar jag högst av allt. Jag kan gå. Jag kan se och jag kan prata. Men även om jag fortfarande är frisk så kan jag ändå känna ett sting av åldersnoja och det är ingenting jag är stolt över.

Det var exakt samma visa när jag lämnade tjugoårsåldern bakom mig. Ångesten kom krypande långt i förväg och jag flydde landet samma vecka jag fyllde år och drog till franska rivieran för att slippa hantera eländet på hemmaplan. Men när jag hade passerat det magiska trettiostrecket insåg jag att livet trots allt inte var så tokigt på den andra sidan. De första åren hade jag fortfarande energi så det räckte och blev över. Jag orkade resa, springa på krogen och träffa kompisar. Nu har jag sedan ett par år tillbaka märkt att det blir svårare och svårare att ladda batterierna efter en arbetsdag och de få gånger jag känner mig pigg för stunden kopplas jag nästan genast bort från strömkällan och måste prestera igen. Min enformiga femårsdagbok innehåller numera ingenting annat än korta noteringar om mitt sinnestillstånd och i framtiden kommer den att vara ett klockrent bevis på att min ork började dala någon gång efter trettiofem.

När klockan närmar sig elva överger jag soffan och går fram till skrivbordet för att stänga av datorn. Lindemanns röst ersätts med tystnad och jag går ut ur vardagsrummet och vidare in på toaletten. En halv minut senare tvingar jag fram en lagom mängd tandkräm ur den näst intill tomma tuben och bestämmer mig för att sitta still i båten och ta det hela med en nypa salt. Det är ju trots allt två år kvar tills jag fyller jämnt och jag antar att det är bristen på energi som gör att jag bävar för den stora dagen.

Jag vet inte riktigt var jag kommer att befinna mig i livet när jag tackar av trettioårsåldern med hjälp av mina bästa vänner, på tok för mycket tårta och en jävla massa sprit.

Men förhoppningsvis har jag hunnit samla på mig lite nya minnen, debuterat som författare och fått tillbaka krafterna jag tappade någonstans på vägen. Kanske har jag hunnit köpa en egen lägenhet och börjat skriva på uppföljaren till min första roman. Kanske har jag dött. Men om jag lever, hoppas jag att samhället har återhämtat sig från skitpandemin och att jag ännu en gång har fått lämna en fullsatt arena bakom mig med tårar i ögonen och ett leende på läpparna. Men oavsett vad som händer på musikfronten i framtiden så finns det ingenting i världen som kommer att kunna slå konserten med Lindemann och Tägtgren på Annexet. Det vet jag redan nu.

Sanna Almén