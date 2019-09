Sara Thunmarker Telde: Det sitter i väggarna

Jag river tapetlager efter tapetlager. Lagret i botten är en mörkbrunrandig tapet. Så maffigt det måste ha varit i huset 1912 då det byggdes. Höga bröstpaneler i mörkt trä och så mörkbruna tapeter till det. Jag känner att jag ska ta ett återbesök till Dalarnas museum i Falun och spana in Selma Lagerlöfs bibliotek, som återbyggdes där efter att villan som hon bodde i, revs på 60-talet. Jag tycker mig känna igen murret därifrån.

Och även om jag gillar byggnadsvård och anser att jag har ett uppdrag att förvalta det gamla hus jag bor i genom att värna och vörda det, erkänner jag att jag inte kommer att återställa tapeterna i sin forna mörkbruna glans.

Frågan är om jag vill återställa några tapeter överhuvudtaget. För under det första tapetlagret har jag hittat en riktig skatt: gamla Falu-Kuriren!

Jag läser om egnahemsbyggen i Falun, om rävskinn till salu, om den mystiska utvisningen av en spansk greve från England, samt om det uppkommande förstakammarsvalet i riksdagen. Karl Staaf var statsminister och Hjalmar Branting var ledare för Socialdemokraterna.

Min farfar var ännu inte född och första världskriget hade ännu inte startat när mina forna kolleger skrev raderna jag nu läser. Historiens vingslag känns lite hisnande.

Men röklukten i tapeterna känner jag fortfarande, en kvarleva från 1910-talet. I det här huset har det varit redigt med fester, tänker jag.

Och nu kommer mina bryderier. Det är ju supersnyggt! Nu har jag inte alls lust att spackla över detta ljuvliga och ersätta med rödockra! När de ljusgula tapeterna nu är utbytta mot en rå fond av cement, gamla Falu-Kuriren och bruna tapetflagor känns dalahemmet mer som ett sånt där fantastiskt eklektiskt hem som man läser om i magasin med glansigt papper. Tänk Paris, tänk New York!

Och apropå New York, så kan jag berätta från annonserna jag läser att det kostade 430 kronor att åka i tredjeklass till Amerika 1912 med jätteångaren Laponia. En sån ångare åkte min mormors far med back in the days. Men det är en annan historia.