Sarah Sjöström tog VM-guld på 50 meter fjäril – tredje raka på distansen

Under gårdagen tog Sarah Sjöström sin tredje medalj under det mästerskap som just nu pågår i Gwangju, Sydkorea. Medaljen gjorde henne därmed historisk, då hon blev den kvinna med flest individuella VM-medaljer.

På lördagen skulle hon ta ännu en medalj, och denna gång av den ädlaste valören. Sjöström hade inför lördagen två raka VM-guld i 50 meter fjäril, och i år skulle inte bli något undantag.

25-åringen gick i mål på 25,02 och tog alltså sin fjärde medalj i Gwangju, där hon tidigare tagit brons vid 100 meter frisim, 200 meter frisim och silver vid 100 meter fjärilsim.

Imorgon har Sarah Sjöström chans på ny medalj, då hon under lördagen också tog sig till final på 50 meter frisim.