Pendlartåg ställs in sex veckor i rad: ”Det är inte acceptabelt”

Hege Bothner Wik är en av många från Dalarna som arbetspendlar med tåg. I tre år har hon pendlat 3-4 dagar i veckan mellan hemmet i Säter och jobbet i Uppsala.

– Andra pendlare som jag åker med har pendlat i 10-15 år och de säger att det aldrig varit så dåligt förut, säger Hege.

Problemet just nu är att tåg 22 som passar många som arbetspendlar har ställts in fyra veckor i rad. På torsdagen fick pendlarna veta att det skulle ställas in ytterligare två veckor.

– Det är minst sagt irriterande att upptäcka att det blir två veckor till, säger Hege Bothner Wik.

I vanliga fall tar hon tåget till Uppsala 06.05 på morgonen och hem 16.25. Då är hon hemma i Säter 17.47.

Men när hemtåget är inställt har hon att välja på att komma hem vid 16- eller 20-tiden.

– Det går inte att planera sin arbetsdag eller vara med på möten om man måste sluta så tidigt. Och kommer man hem åtta på kvällen får man ju ingen fritid.

Alla kan ju inte arbeta hemifrån.

Hur har du löst det hittills?

– Jag får sitta hemma mer och jobba, men det är inte bra och alla kan ju inte arbeta hemifrån heller.

Det finns dock ett annat tåg som skulle kunna fungera hyfsat nu när 16.25-tåget är inställt. Det avgår 17.25 från Uppsala. Problemet med det tåget är att det är ett snabbtåg som inte stannar i Hedemora och Säter.

– Så då måste jag - förutom mitt månadskort - köpa en extra biljett och ta bilen antingen till Avesta eller Borlänge, säger Hege.

Hon tycker att snabbtåget under den period då hennes pendlartåg är inställt hade kunnat stanna på stationerna både i Hedemora och Säter.

– De sparar ändå bara in fem-tio minuter på snabbtåget, säger Hege Bothner Wik.

Carl-Johan Linde som är presskommunikatör på SJ säger att de inställda tågen på Dalabanan beror på vagns- och fordonsskador. Förutom tåg 22 så berörs också tåg 14, 19 och 27.

– Vi är fullt medvetna om att dessa reduceringar både förlänger och försvårar resan för våra resenärer, vilket är mycket beklagligt.

Enligt Linde är arbetsbelastningen på verkstäderna hög och därför har tidsplanen inte hållit. För att effektivisera arbetet har man nu ökat bemanningen och antalet skift.

Efter fredagen den 22 mars räknar man med att tågen ska gå som vanligt.

Kan snabbtåget tillfälligt stanna på stationerna i Hedemora och Säter?

– Av planeringstekniska skäl har vi tyvärr inga möjligheter till det.