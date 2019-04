Så ser sommaren ut i Säterdalen – nostalgifester och nyrustad fäbod – Smokie dragplåster

Säterdalens Folkpark har spikat sommarprogrammet.

Det blir musik, dans, bilar, loppisar, barn- och familjeaktiviteter, turisttåget TURiS och fäbodliv.

Danssäsongen startade redan i början av april.

Härnäst, den 1 maj, står dansbandet Jannez på scen.

Den 14 maj är det premiär för de traditionella Tisdagsträffarna, med loppis, veteran- och entusiastfordon samt musikunderhållning.

Tisdagsträffarna är inne på 14:e året.

Just på bilsidan blir det särskilda träffar i parken för alla som gillar Saab och Volvo; dessa äger rum den 25 maj respektive 2 juni.

Även sommarens artistutbud andas nostalgi.

Smokie är absolut det största band som vi bokat under mina 14 år

Musikstilarna är främst country och rock'n'roll.

Och det är flera internationellt kända namn:

Billy Bremner Trio (21 maj). Billy är mest känd som gitarrist och sångare i brittiska rockgruppen Rockpile, som var aktiv på 1970-talet och början av 1980-talet.

Linda Gail Lewis med band (23 juli). Linda, som är lillasyster till legendariske rockartisten Jerry Lee Lewis, är sångerska och pianist.

Augie Meyers (30 juli). Augie är en framstående Tex-Mex-musiker, driven på keyboard. Han spelar ännu i supergruppen Texas Tornados.

Geraint Watkins Band (20 augusti). Geraint är en walesisk rock'n'roll-pianist och dragspelare.

Men främsta dragplåster på artistsidan till Säterdalen i sommar är det brittiska popbandet Smokie (13 juli).

– Smokie är absolut det största band som vi bokat under mina 14 år. Det kommer nog mycket folk, men det är jättesvårt att gissa hur många, säger Thomas Jansson, som driver Säterdalen tillsammans med sin fru Yvonne.

Smokie, som hade sin storhetstid på 1970-talet, gör för första gången på flera år en större Sverige-turné kallad The Golden Hits Tour.

Bandet har en rik hit-repertoar, med över 13 topp-20-placeringar på listor världen över.

"Living Next Door to Alice" och "Needles And Pins" är två örhängen.

Musikaliska tillbakablickar präglar även det svenska artistprogrammet i sommar.

Det blir nostalgifester med Lilli & Susie och Anki Bagger, Trio me' Bumba och Little Gerhard.

Andra svenska artister som kommer till folkparken är exempelvis Samir & Viktor, Dogge Doggelito & Bengt Kyllinge och countrybandet Halm.

Men Säterdalens Folkpark är mer än en plats för underhållning och bilträffar.

– Vi satsar medvetet på nostalgi. Men en folkpark ska vara till för alla, från småbarn till pensionärer. Det är viktigt att utbudet är brett, anser Thomas Jansson.

Parken ligger naturskönt i ravinområdet vid Ljusterån.

Inför sommarsäsongen har det gjorts en nysatsning på fäboden, som byggdes i slutet av 1960-talet.

Fäboden öppnar igen efter att ha varit stängd för renovering förra sommaren.

Med ny regi.

Forsnäsgruppen i Stora Skedvi slöt i vintras ett avtal med Säters kommun om att ta över driften av fäboden.

Ägarna Ulla Hellkvist och Stefan Newstam ska driva fäboden tillsammans med en av Forsnäsgårdens anställda Cecilia Lundin och djurskötaren Sofia Edinius.

Det kommer att finnas traditionella djur.

Upplägget riktar sig till barn.

Fäboden blir en korsning mellan Skansen och en fäbod i Rättvik, har de nya entreprenörerna deklarerat.