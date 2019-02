Socialarbetare visar porträtt av utsatta: ”Jag vurmar för dem som inte blir hörda i samhället”

Marcus Ridung bor i Stockholm men har ett sommarställe i Fäggeby sedan drygt tio år tillbaka.

– Dalarna är som ett andra landskap för mig och Säter en stad som berör mig, säger han.

Kopplingen till sjukhuset och Mentalvårdsmuseet passar Marcus Ridung som själv arbetar inom socialpsykiatrin som personligt ombud.

– Jag hjälper människor med långvarig psykiatrisk problematik.

När han för fem-sex år sedan fick en ask kritor av sin fru började han teckna och har inte slutat sedan dess.

Med kolkrita, blyerts och tusch fångar Marcus Ridung människor och situationer som präglats av hans erfarenheter av hemlösa eller människor med psykisk ohälsa.

– Det är en grupp människor som jag vurmar för, människor som inte kan formulera sig eller ta plats och som ofta inte blir hörda i samhället.

Utställningen heter I våra svagaste stunder och visar inte autentiska porträtt. Vid tidigare utställningar har han använt sig av sina klienter, men då efter deras tillåtelse.

Marcus Ridung ställer ut i kulturhörnan på Säters bibliotek under en månads tid. Vernissagen sker lördagen den 9 mars klockan 12.30.

Övriga programpunkter i Säters kulturutbud under våren är:

• Poesiafton med Göran Greider och Anna Ihlis den 23 mars klockan 15.00 i biblioteket i Stora Skedvi.

• Sverigepremiär av dansföreställningen It Will Come Later den 26 mars klockan 19 på Folkets hus i Säter.

• Komikern Charlotte Lindmarks monolog O/roligt liv – en skuldsanering med styrketårar den 24 april klockan 19 i Folkets hus i Säter.