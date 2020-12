SD bygger från grunden efter dödsfallet – men jobbar i motvind: ”Frågar inte om vår åsikt”

Två år in mandatperioden tar vi ett grepp om politiken i Orsa. Näst på tur är Sverigedemokraternas Tomas Alfredsson som varit medlem i partiet sedan 2016. Fyra år efter inträdet blev han ordförande under turbulenta former när partikollegan mycket hastigt och tragiskt går bort.

– Jag gick med eftersom jag undrar vad som håller på att hända med Sverige, säger Tomas Alfredsson.