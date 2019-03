Han tar över Leksands SDHL-lag – kommer närmast från roll i Björklöven: "Ritat upp en bild"

På onsdagsförmiddagen meddelade Leksand att man inte förnyar kontraktet med tränaren Ulf Hedberg.

Senare under dagen meddelade klubben att Lars Stenmark tar över.

Stenmark har tränat juniorlag i Björklöven, coachat Västerbottens lag i TV-pucken för pojkar och bland annat tränat Tegs herrlag i division I på seniornivå.

Sedan 2014 har Stenmark varit heltidsanställd som ungdomsansvarig i Björklöven innan han inför säsongen 2017/18 blev materialare för föreningens herrlag.

Kontraktet med Leksand sträcker sig över de kommande två säsongerna.

– Det känns jättebra att få komma till Leksands IF. Jag har haft förmånen att få vara på hockeyskolan i Leksand som ledare under fyra år. Därigenom har jag fått känna på hur Leksand är, och jag har trivts där från start. När frågan att bli tränare för Leksands IF kom upp blev jag jätteglad och kände direkt spontant att det här vill jag göra. Att träna Leksands damlag ska bli väldigt intressant. Damhockeyn har varit nära men ändå långt ifrån på samma gång. Jag har sett en del matcher och några träningar som Leksand gjort, så lite koll på laget har jag. Jag har med spänd förväntan ritat upp en bild i mitt huvud hur det kommer att vara, och fick jag välja skulle jag åka ner imorgon och börja direkt, säger Stenmark i ett pressmeddelande.