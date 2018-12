Sandberg: En avgörande helg för vilka lag som slutar topp fyra

Inför helgen påstod jag att vi skulle få se några slutspelsmatcher. Jag kanske inte fick helt rätt, men en avgörande helg för vilka lag som slutar topp fyra blev det.

Fem lag vann rätt matcher och har nu positionerat sig inför den sista tredjedelen av seriespelet. Alla lagen vann under helgen. På mig imponerade HV71 mest. Två stabila, trygga och kontrollerade segrar mot SDE och Djurgården blev det och även om inte det rök konfetti om HV71:s sätt att spela ishockey så var det just precis det som får mig att notera deras potential i ett slutspel. Det där lagom cyniska kan räcka långt.

Luleå avfärdade Göteborg med tvåsiffrigt, Modo kopierade nästan det dagen efter. Väntade segrar men inget som berättade om något extraordinärt även om alla lag som gör många mål är bra lag så var just dessa matcher mer att betrakta som en hållplats på väg till nästa.

Djurgården blev helgens stora förlorare. Två tunga förluster mot Linköping och HV71 gör att man tappar mark uppåt. Jag kan ha fel men jag tror att dessa förluster förseglade Djurgårdens öde när det gäller en missad hemmaplansfördel. Djurgården förlorade två slutspelsmatcher den här helgen.

Leksand hittade också igen sin cynism under helgen. Segern med uddamålet mot AIK var viktig för Leksand. Den ibland naiva optimismen har straffat laget onödigt hårt under vissa matcher under hösten. I matchen mot AIK visade man också att det finns kompetens även på andra för slutspelet viktiga områden.

Leksand kommer under veckan som kommer spela tre matcher på tre dagar mot bästa möjliga motstånd. Det ska bli synnerligen intressant att specialstudera Leksand mot Linköping och Luleå. En fjärdeplats står på spel.

Efter matchen mot Leksand packade AIK in sig i bussen och åkte till Gävle för att möta Brynäs. Brynäs vann med klara 4-0 och det är ett betydligt bredare Brynäs vi fått se dom senaste matcherna. En del förklarar det genom att Jennifer Wakefield är tillbaka och jag skulle ju ha hål i huvudet om jag påstod något annat.

Några av er tycker dessutom att jag redan har hål i huvudet så det är knappast någon nyhet. Möjligen ett exempel på sjukdomsinsikt.

Nåja. Det är klart att Wakefields betydelse har fått effekt på Brynäs, men titta på hur dom spelar. Hösten har “tvingat” alla att ta ansvar, att göra allt och att göra det bra. Nu börjar laget få igen alla spelare och när lagets spetskompetens äntligen får vara just spetskompetens och inte allt på en och samma gång har laget plötsligt en potential som inte man haft utan skadorna. Det är märkligt resonerat säger någon. Skulle skadorna ha byggt ett starkare Brynäs? Ja. Så är det.

Brynäs kan inte bli något annat än bäst sexa i serien, men jag är ganska övertygad om att det finns få lag på den övre halvan av tabellen som vill möta Brynäs i en kvartsfinal.

Det är märkligt att Brynäs huvudvärk nu kan bli deras bästa tillgång.

Erik Sandberg