Se Anna Nybergs måleriska installationer

Ur den tillsynes platta rumsligheten skapar konstnären Anna Nyberg rymd i både djup och avstånd med måleri och färg. Drar ut måleriet i själva rummet. Delar och plockar isär. Förlänger och sträcker ut - sprider sig. Och just där - i mötet - kliver betraktaren själv in i målningen. Rakt in i en målerisk installation.

- Och i glappen - tillstånden - mellan upplevelserna är särskilt intressanta, säger Anna. Vad är verklighet? Och inte verklighet?

Hon har i sitt konstnärskap intresserat sig för hur rumsligheter uppfattas och hur de upplevs både fysiskt med kroppen och tanken. Framförallt när rummet förändras på ett sätt som rubbar vår speciella förmåga. Ofta använder hon sig av det personliga som utgångspunkt. Men även av det som vi har gemensamt: det universella och den existentiella längtan efter att frigöra sig från kroppen.

- Jag tänker så här, fortsätter Anna. Det är den egna kroppen som skall känna och spela med objekten. Alltså du själv.

Anna Nyberg, 53 år, sydde kläder vid Västmanlands länsteater i hemstaden Västerås. Fick mersmak. Började teckna, rita och forma egna kollektioner. Ville mer. Sökte konstutbildning med både textil och konstnärlig inriktning. Studerade vid avdelningen för textil konst och avdelningen för måleri vid Konstfack i sju år. Idag är hon bosatt i Stockholm med ateljé i Västberga.

Staffan Björklund

Recensionsfakta:

Anna Nyberg

9/11-30/11 Galleri Se Konst, Slaggatan 20, Falun