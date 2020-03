Second hand-butiken hårt drabbad av inbrott: "Det är femte gången sedan vi flyttade in i de här lokalerna"

Någon gång under helgen har tjuvar tagit sig in i Second hand-butiken Bumerangen på Grönalid i Vansbro.

Förövarna har tagit sig in genom ett fönster och slipat upp en lucka i ett vapenskåp där man förvarade nycklar och annat.

Men några kontanter fanns det inte i skåpet och man fick lämna butiken tomhänta den här gången.