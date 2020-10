Sex Moraspelare ska hjälpa Dalarna att försvara guldet i TV-pucken: "En dröm"

I fjol vann Dalarna TV-pucken framför hemmapubliken i Leksand och Falun. I år avgörs slutspelet i Umeå och i truppen som tränaren Erland Lycke har tagit ut så finns hela sex stycken spelare som till vardags tillhör Mora IK.

Det är målvakten Caitlyn Bammer, backarna Veronica Persson och Alva Ullbors samt forwardsspelarna Moa Matsson, Alva Bodins och Wilma Grudd-Throgen (som dock även spelar back).

Dessa ska nu spela för Dalarnas färger och försöka försvara guldet från i fjol.

Tidningen möter de lovande talangerna någon dag före avresa utanför hemmahallen Smidjegrav Arena.

Det märks att alla ser fram emot det som komma skall och när frågan om hur det känns att bli uttagen kommer så svarar de:

– Spännande!, utbrister Veronica Persson, Wilma Grudd-Throgen och Alva Bodins.

– Det blir något nytt och kul, tillägger Alva Ullbors som var med förra året.

– Det är en dröm att bli uttagen, jag trodde faktiskt inte det. Man blev jätteglad och stolt över sig själv, säger Moa Matsson.

I fjol var Caitlyn Bammer tredjemålvakt i Dalarnas TV-puckslag. Nu hoppas hon få förtroende som nummer ett bland målvakterna.

– Det känns jättebra att bli uttagen. Jag hoppas att jag får vara förstamålvakt, säger Caitlyn Bammer.

Och just att Mora IK är ett av lagen som dominerar representationen i distriktet tror de beror på de är ett bättre tränat lag i år.

– Jag tror att det är för att vi har bättre tränare i år och vi kanske är bättre än några andra, förklarar Bammer.

Moa Matsson:

– Jag tror att de är duktiga på att utveckla sina spelare och ger alla en chans.

Umgås ni mycket utanför hockeyn?

– Ja, vi fyra går på samma skola och ses mycket i korridorerna, säger Alva Bodins och syftar på alla förutom Caitlyn Bammer och Moa Matsson som båda bor på andra ställen än Mora.

Vad betyder det att ha flera med sig som man känner?

– Jo, det är kul. Men man vill samtidigt lära känna flera, säger Alva Ullbors.

Har ni bra koll på de andra spelarna som är uttagna?

– Vi har träffat dem mycket, men jag är jättedålig på namn (skratt), säger Bammer.

– Vi spelar i samma serie som några av dem, så lite koll har man väl, flikar Matsson in.

Som bekant ställdes kvalspelet in på grund av coronapandemin. Det ledde till att Ishockeyförbundet istället fick plocka fram åtta lag till slutspelet utifrån historiska resultat under de tio senaste åren.

Till slutspelsmatcherna i Umeå har man nu jobbat med att säkerställa säkra miljöer för alla deltagare och man kommer bland annat ha dubbla omklädningsrum, separata ingångar och medicinska kontroller.

– Det känns glädjande att vi kan genomföra turneringen på ett smittsäkert sätt för att skapa en trygg miljö för spelare, lagledare och funktionärer, sade ishockeyförbundets tävlingschef Olof Östblom i ett pressmeddelande när beskedet att slutspelet blir av kom.

Dalaspelarna är glada över att det blev spel över huvud taget.

– Jag tror att det kommer gå bra. Vi får spela i alla fall, säger de.

– Det är ju lite tråkigt, man hade hoppats på att få slippa corona. Men det är som det är.

Finns det någon oro för att bli smittad?

– Ja, om vi inte håller oss till reglerna. Men det ska alla göra och det kommer vi göra.

Dalarna rankas fyra inför slutspelet och Stockholm anses vara favoriten.

– Jag tror att vi har bra chanser om vi spelar bra. Men vi behöver hålla ihop som lag mer och prata med varandra, säger Caitlyn Bammer.

Moa:

– Vi har inte spelat mot så många lag och de lag vi har mött kommer inte upp till Umeå, så vi har ingen aning om hur de andra spelar. Man får göra sitt bästa och jag tror att det kommer gå ganska bra.

– Det blir nog tuffare än förra året för vi har ganska många nya i laget, säger Alva Ullbors.

Kan ni upprepa det som förra årets dalalag gjorde?

– Det är väl det vi strävar efter. Vi hoppas att vi åker tillbaka på söndag kväll.

Fakta/Dalarnas trupp i TV-pucken

Målvakter

Caitlyn Bammer, Mora IK/Älvdalens HK, Zara Nilsson, Säters IF

Backar

Freja Angantyr, Falu IF, Kajsa Hannersjö, Falu IF, Lovisa Norström, Skogsbo SK, Veronica Persson, Mora IK, Moa Schönning, Säters IF, Alva Ullbors, Mora IK

Forwards

Alva Bodins, Mora IK, Astrid Eljas, Falu IF, Frida Esters, Leksands IF, Thea Gilén, Borlänge HF, Emma Hermansson, Leksands IF, Clara Hyttsten, Falu IF, Moa Mattsson, Mora IK, Nellie Nord, Falu IF, Viola Rappendahl, Hedemora SK, Elsa Råbacka, Falu IF, Ingrid Wikblom, Falu IF

Tränare

Erland Lycke