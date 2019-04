ANALYS: Så kan Leksands IF chocka SHL – förlängningar, rykten och nyförvärv: "Gå gå all in där"

Det hade varit lätt att bli sentimental och ta förhastade beslut.

"Han är ju en hjälte, klart han ska ha kontrakt!".

"Passion för klubben, det ska belönas med en förlängning!".

"Killarna som tog oss upp ska självklart få stanna!".

LIF-bossen Thomas Johansson hade kunnat ta den populistiska vägen. Ge kontrakt till en publikfavorit, klubbikon och talanger på uppgång.

Han valde – inte ens en vecka efter kvalbragden – att ta tuffa, men nödvändiga beslut.

För Leksands IF:s bästa.

Miraklet 2016, som slutade i blåvit sorg våren 2017, ska inte upprepas. Det är Leksands övertygelse.

Därför är det uppfriskande att se en ledare vid södra Siljans utlopp våga vara obekväm, stå upp för sin linje och inse att LIF måste utvecklas för att inte självdö.

Kvalitet och siffror före känslor och tidigare meriter.

Jag kan inte peka på en enda spelare som släppts av LIF – nio totalt – som borde ha fått ett nytt kontrakt. Flera supportrar ville se Johan Porsberger i Tegera Arena en säsong till, men han behöver en topp sex-roll för att blomma - och det skulle han aldrig få i Thomas Johanssons bygge.

Jesper Ollas är en ikon, men det här blev det perfekta slutet för alla parter. Han motbevisade alla, förvandlades från en bespottad gubbe med ryggsmärtor till en blåvit krigare som det kommer sjungas sånger om för evigt.

Alla LIF-anhängare där ute har anledning att börja hoppas igen.

Klubben är mer stabil än 2016, har tydligare ledargestalter, ett mer blankt papper att skissa fram en SHL-trupp på än vad Mikael Karlberg och gänget hade inför den senaste återkomsten då 85 procent av laget bestod av allsvenska spelare.

Prickar Thomas Johansson rätt med spetsvärvningarna kan LIF undvika kval nästa vår.

Faktiskt.

–––––

I detta stycke listas möjliga toppspelare Leksand kan värva, hur nästa säsongs lag borde formeras och vilka luckor Johansson har kvar att fylla.

BEKRÄFTAT: KOMMER LÄMNA

Christer Olsson, tr (Örebro Hockey)

Jonas Arntzen, mv

Mattias Nilsson, b

Hugo Enock, b

Kevin Schulze, b

Wilde Bröms, f

Johan Porsberger, f

Jesper Ollas, f

Erik Aterius, f

Lukas Enqvist, c

Kommentar: Christer Olsson är ett stort tapp. Han brinner inte bara för klubben, han har bevisat sig vara ett taktiskt geni när det kommer till att styra upp ett försvarsspel. Utan honom LIF inte varit så pass täta som de var under slutet av säsongen.

Den spelare jag möjligen kan se hade en roll i SHL-Leksand är Hugo Enock – och det beror endast på hans multikompetens. Vid skador hade han kunnat fungera som både extraback samt extraforward. Inte en spelare för första-uppställningen, men ett bra och billigt breddkomplement.

KAN SIGNA NYTT

Axel Bergqvist, b

Anton Karlsson, f

Marcus Karlberg, f

Kommentar: Anton Karlsson är en spelare för en tredjekedja i SHL, utan tvekan. Hög arbetsmoral, aggressiv och en ledare. Hade sin bästa poängsäsong nu i vinter. Fortfarande ung.

På tal om ung: Marcus Karlberg är född 2000 och har en teknisk verktygslåda som LIF borde satsa på. Signa honom på ett längre avtal och låna ut honom till en allsvensk förening.

KAN LÅNAS UT

Lucas Nordsäter, b

Marcus Karlberg, f

Calle Själin, b

Filip Johansson, b

August Berg, b

Kommentar: Av den listade kvartetten ovan ser jag Karlberg (om han förlänger) och Nordsäter som två givna utlåningar. Övriga tre beror på vad Leksand förstärker med utifrån. Samtliga har skyhög potential, men av olika anledningar kan SHL vara en nivå för högt upp.

Själin har haft enorma skadebekymmer senaste två åren, Johansson var skakig under stora delar av fjolårssäsongen och Bergs arbetsprov på proffsnivå är trots allt litet.

GIVNA ATT STANNA

Axel Brage, mv

Mattias Karlsson, b

Daniel Gunnarsson, b

Martin Karlsson, f

Jon Knuts, c

Oskar Lang, f

Thomas Valkvae-Olsen, f

Linus Persson, c

Mattias Ritola, f

David Rundqvist, c

Kommentar: En SHL-beprövad målvakt i Brage, två rutinerade herrar i Gunnarsson och Karlsson samt en forwardsbesättning som innehåller flera working class heroes som ändå kan bidra poängmässigt.

Det måste utan tvekan in spets.

LIF skulle må bra av ett nytt kompetent backpar, minst en klasscenter och tre-fyra vassa yttrar. Sedan skulle det vara välbehövligt med en målvakt, som kan konkurrera med Brage om förstaspaden.

MÖJLIGA NYFÖRVÄRV – ETT AXPLOCK AV FREE AGENTS

Målvakter:

Johan Gustafsson, mv (Frölunda)

Eddie Läck, mv (Binghampton Devils)

Marcus Högberg, mv (Ottawa Senators)

Anton Forsberg, mv (Chicago Blackhawks)

Adam Werner, mv (Frölunda)

Emil Kruse, mv (Västervik)

Janne Juvonen, mv (Mora)

Erik Hanses, mv (Modo)

Backar:

Johannes Kinnvall (Timrå)

Jonas Ahnelöv (Rögle)

Henrik Larsson (BIK)

Nolan Zajac (Oskarshamn)

Ludwig Byström (Springfield)

Johan Fransson (Geneve)

Adam Ollas Mattson (Stockton)

Jesper Dahlroth (Oskarshamn)

Ryan Johnston (Mora)

Alexander Ytterell (HV71)

Anton Mylläri (Malmö)

Sebastian Erixon (Färjestad)

Patrik Hersley (St. Petersburg)

Centrar:

Andrew Rowe (Mora)

Jesper Jensen (Skellefteå)

Linus Fröberg (Växjö)

Rickard Palmberg (Timrå)

Emil Pettersson (Milwaukee)

Victor Ejdsell (Rockford)

Jacob Nilsson (Rockford)

Forwards:

Mario Kempe (Tucson)

Malte Strömwall (KooKoo)

Darren Nowick (Västervik)

Jonas Engström (Oskarshamn)

Jesper Frödén (AIK)

Dennis Everberg (Zug)

Dick Axelsson (Djurgården)

Robin Figren (HV71)

Spencer Abbott (Mora)

Fredrik Forsberg (Almtuna)

Trevor Mingoia (Rögle)

Anton Wedin (Timrå)

Henrik Törnqvist (Timrå)

Anton Hedman (Örebro)

RYKTEN IN

Fredrik Forsberg (Almtuna)

Andrew Rowe (Mora)

Spencer Abbott (Mora)

HYPOTETISKT: SÅ KAN LEKSANDS IF STÄLLA UPP (Kursivt = tänkbart nyförvärv/förlängning)

Målvakter 2 st

Axel Brage/Anton Forsberg

Backpar 9 st

Jonas Ahnelöv – Daniel Gunnarsson

Mattias Göransson – August Berg

Mattias Karlsson – Henrik Larsson

Calle Själin – Filip Johansson

Axel Berqvist

Forwards 14 st

Mattias Ritola– Victor Ejdsell – Jesper Frödén

Oskar Lang – Andrew Rowe – Sebastian Wännström

Anton Karlsson – Linus Persson – Thomas Valkvae-Olsen

Martin Karlsson – Jon Knuts – Daniel Olsson-Trkulja

Extra: Marcus Karlberg – David Rundqvist – Fredrik Forsberg

Kommentar: En trygg målvaktssida, en ramstark backuppsättning och ett centerdjup. Där är tre nycklar till ett framgångsrikt lag.

Innan jag väver ut texten vill jag poängtera att flera av värvningarna ovan må vara omöjliga att värva då deras lönekuvert kan vara för stort för LIF. Flera free agents kan dessutom redan vara kontrakterade, men av olika anledningar kan de inte presenteras.

Thomas "Tjomme" Johansson kommer utan tvekan att kunna handla för mer, men räkna med att Leksands spelarbudget kommer tillhöra SHL:s bottenskikt. För att dra en parallell till förra säsongens nykomling, Timrå IK, så spenderade Medelpadsgänget drygt 28 miljoner kronor på spelarkontrakt. Där – något högre – lär även LIF ligga.

Axel Brage stod för en makalös vår, men har inte kunnat etablera sig som förstemålvakt i SHL tidigare. Där måste Leksand hitta ett stabilt namn. Det finns flera alternativ, men Anton Forsberg har pendlat mellan NHL och AHL länge nu. Är han sugen på att komma hem till Sverige är det en toppmålvakt som återvänder. Finns ekonomiska muskler till att värva en målvakt av den digniteten borde LIF go all in.

På backsidan är Mattias Göransson, den tidigare Brynäsbacken, som spelat college-hockey, på ingång. En storväxt kille som lyckats göra en del poäng under sina fem år i Nordamerika. Svårt att veta vad det är för typ som LIF får välkomna då jag aldrig sett honom spela.

Ett kanonnamn att addera till ett första backpar vore Jonas Ahnelöv. Han var kanske inte dominant i Rögle i vinter, men andas ändå kvalitet. Var med i Tre Kronors OS-lag förra året och har flera säsonger bakom sig i KHL. Var dessutom nära vän med Mattias Ritola under Modotiden, om jag inte minns fel.

Daniel Gunnarsson är en kompetent SHL-back alla dagar i veckan. Mattias Karlsson hade en stark förstasäsong i Dalarna och har finfina egenskaper, men frågetecknet är om "Kolan" kommer hinna med i högstaligan. Detsamma gäller Thomas Valkvae-Olsen, som skulle behöva lite mer edge i sin skridskoåkning.

I övrigt borde LIF våga satsa på de backlöften som finns i klubbens stall. Filip Johansson kan flyga med rätt partner och uppbackning. Fortsätter August Bergs utvecklingskurva är han en SHL-back nästa säsong. Calle Själin har så mycket hockey inom sig. Det sista "Tjomme" borde göra är att lägga till ett nyförvärv från allsvenskan, som spelskicklige Henrik Larsson eller Nolan Zajac.

LIF har det gott ställt på ytterforwards-positionerna. Det som verkligen behövs är en ny förstacenter. Där vore Victor Ejdsell förträfflig. Lär vara dyr, och osäkert att han vill återvända från Chicagos organisation redan nu, men det vore ett perfekt alternativ för Leksand. Placera honom bredvid en nytänd Mattias Ritola och AIK:s virvelvind Jesper Frödén så har du en sevärd förstakedja. Just Frödén har ryktats vara klar för Timrå, men i och med deras uttåg ur högstaligan lär Frödén finnas på marknaden.

Andrew Rowe verkar finnas på Thomas Johanssons radar, det har han åtminstone sagt till Sportbladet. Kan Rowe tänkas göra det känsliga bytet är det en klasscenter i SHL. Stor, tung och smart. Oskar Lang ska användas i en topp två-kedja, annars är det bortkastad utrymme i en trupp sett till lön och rollfördelning. Det kan bli flipp eller flopp för honom. Oerhört svårt att förutspå.

Sebastian Wännström kan bli en hit. Han har fått spela oförklarligt få minuter i HV71 och har en skridskoåkning och power i sitt spel som kan innebära 25-35 poäng i rätt omgivning. Just därför får en plats i andrakedjan.

Anton Karlsson är användbar i flera positioner och är rimlig att förlänga med. Linus Persson axlar utan problem rollen som tredjecenter. Möjligheten att placera David Rundqvist på den platsen finns, men eftersom att jag anser att LIF borde satsa på att förstärka centersidan får Rundqvist nöja sig med att vara femte center – i nuläget.

Fjärdekedjan blir en mardröm för alla motståndare. Daniel Olsson-Trkulja blev nyligen klar, och han är en jobbig jäkel. Skridskostark och fysisk. Alla LIF-anhängare vet vad Jon Knuts och Martin Karlsson kan.

Summa summarum finns en del luckor kvar att fylla för general manager Thomas Johansson. Har har tagit flera obekväma beslut redan, men det svåraste återstår: Att identifiera toppspelarna LIF kommer behöva i SHL.