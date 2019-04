Bromé hittade äntligen rätt – och hämtar energi från heta känslorna på isen: "Njuter varje sekund där ute"

Match ett i direktkvalet mellan Mora och Leksand var en snäll historia, med totalt tolv utvisningsminuter, jämnt fördelade mellan de båda lagen.

Men sedan har det varit annorlunda. I match två hade Leksand 18 minuter och Mora 61, det senare mycket tack vare matchstraffen på Andrew Rowe (efter en halv minut) och Mathias Bromé (efter slutsignalen) som stod för 45 av lagets straffminuter.

I Mora på måndagen var båda lagen över 20 minuter (MIK på 22, LIF på 24) enbart fördelade på tvåor. Ett antal av dem för roughing och fighting, i en match som dessutom bjöd på en hel del blickar, gester och snack mellan spelarna.

Kort sagt: känslorna mellan Leksand och Mora blir hetare för varje match.

– Det är ju mycket känslor, det är mycket som står på spel. Det är två lag som vill vinna och vara först till fyra. Vi visar känslor, och det är bra, men det får inte bli för mycket heller. Så vi måste ha en bra balans där ute. Vissa kanske går över gränsen och får en utvisning, det gäller att hålla sig lugn och spela hockey i stället, säger Moras Mathias Bromé, som själv inte precis gömmer sig när det blir lite grinigt ute på isen.

Det här är den typ av matcher han vill spela.

– Det tycker jag, jag gillar när det är känslor där ute och jag tycker att hockey ska vara känslor, annars behöver man inte hålla på med sporten. Det är kul och jag njuter varje sekund där ute.

Efter att ha gått poänglös från isen i de två första matcherna mot Leksand, och faktiskt varit petad en stund i den första matchen på hemmaplan, lossnade det för Bromé i måndagens hemmamatch.

Han gjorde ett och spelade fram till ett mål i powerplay när MIK gjorde fyra mål på sex minuter i början av andra perioden. Och satte sedan 5–2 i tom kasse när Leksand gjorde ett desperat försök att komma tillbaka i matchen i slutminuterna.

– I första matchen fick jag vila i andra perioden, sen kom jag in och spelade igen i tredje. Det var väl inte så många byten jag vilade egentligen. Sen kändes det bra förra matchen, jag fick inte utdelning bara. Men man kan inte bara stirra sig blind på det, det är mycket hårt jobb man måste göra i såna här matcher också och det finns andra spelare som kan leverera, vi är ett lag som gör det här tillsammans. Men det är klart att det är skönt att leverera, det är ju det jag ska göra, säger han.

Vad tycker du om måndagens match, vad var det som gjorde att ni vann?

– Det är klart att det är skönt att vi får med oss målen. Vi börjar matchen fantastiskt bra men får ingen utdelning. Sen går vi in i periodpausen och säger att vi ska fortsätta, och så tar det 20 sekunder så gör vi 1–0 där. Det var fantastiskt skönt. Och det handlar ju om de där smågrejerna hela tiden. Att få in puckarna på mål och ha skymning framför. Gagnés första mål, det är en handledare från blå och skymning framför kassen. Då går puckarna in också. Det gäller att vi fortsätter göra såna grejer.

Hur känns det dagen efter en sån seger?

– Det var skönt att vinna, men nu har vi kollat igenom matchen och släppt det och blickar vidare mot nästa match. Det står 2–1 i matcher till Leksand och nu ska vi åka dit och försöka ta tillbaka det här till hemmaplan.