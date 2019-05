Därför skrev Leksands IF inte under öppna brevet om seriesystemet: "För oss har det inte varit aktuellt"

Klubbarna i Hockeyettan, däribland Borlänge och Malung, skrev alla under det öppna brev som uppmanar distriktsförbunden att rösta nej till det nya serieförslaget. De flesta av de klubbar som var i Hockeyallsvenskan i vintras gjorde det också. Men inte Leksands IF, som säger att man inte ens kände till brevet, men knappast hade skrivit under ändå.

– Det kom som en överraskning för oss. Men vi står inte bakom det, säger klubbens ordförande Åke Norström.