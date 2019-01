Extrainsatt möte om arenafrågan i Mora – arbetas med två möjliga scenarion: "...i så fall rivs Jalas Arena"

ARENAFRÅGAN: Därför delas arenainvesteringen upp på två år – Anna Hed om ishallens framtid: "Fortfarande huvudspåret"

Arenafrågan har varit en het potatis sedan Mora IK tog steget upp till SHL för två år sedan.

Klubbens aktuella arena var – och är fortfarande – inte godkänd för spel i den svenska högsta ligan och än har inget konkret beslut tagits gällande hur problemet ska lösas.

Senaste nytt är att de 60 miljoner kronor som Mora kommun tidigare har avsatt för renoveringar av Mora ishall 2019, i den reviderade kommunplanen, nu är utspridda över kommande två år.

De är dessutom inte längre öronmärkta för ishallen utan ett större grepp behövs tas, enligt tidigare uppgifter till tidningen.

När Mora IK under måndagskvällen bjöd in sina medlemmar till ett extrainsatt medlemsmöte fanns både kommunalråd Anna Hed (C) och kommundirektör Peter Karlsson på plats.

Bland annat för att diskutera ovannämnda arenafråga och hur arbetet mellan parterna fortskrider.

Några nya besked eller förslag kunde inte presenteras – varken från Mora IK eller kommunen.

Kommunalråd Anna Hed tydliggjorde däremot att man håller hålla fast vid det man tidigare sagt.

Att man i dagsläget fortsätter att arbeta utifrån två möjliga scenarion.

Men att man inte kommer att göra några insatser som Mora IK inte kan betala tillbaka.

Kommunens skattebetalare ska varken finansiera ett eventuellt nybygge eller en upprustning.

Allt ska återbetalas i form av hyra från klubben om man når en sådan lösning.

– De senaste två åren har vi arbetat mycket med den här frågan. Vi blev såklart väldigt glada när Mora tog klivet upp men vi insåg också ganska snabbt att fastigheten (Jalas Arena) skulle innebära en utmaning. Det ställs en massa krav på den som inte vi eller klubben rår över.

– Vi har ingen färdig lösning vi kan presentera här utöver det vi redan varit inne på tidigare. Att det finns ett alternativ A och det är att bygga en ny anläggning och i så fall rivs Jalas Arena och nya bostäder kan byggas på den marken.

– Parallellen är vad vi skulle kunna göra i den befintliga hallen, förklarade kommunalråd Anna Hed under det extrainsatta medlemsmötet.

Strandenområdet vidrördes återigen som ett lämpligt område vid ett eventuellt nybygge, som då måste gå att kombinera med Vasaloppets verksamhet.

Liksom Prästholmens utvecklingspotential vad gäller att lösa en ny isyta – och då inte bara för ishockeyn.

Samtidigt som kommunen har andra utmaningar framför sig där Moras åldrande befolkning är en utav dessa.

– Mora kommuns befolkning är en av de äldsta i Sverige, i det avseendet att 40 procent går i pension inom tio år. Även om alla våra ungdomar skulle stanna kvar räcker det ändå inte för att ersätta de som lämnar arbetslivet. Det är en stor utmaning inför framtiden.

– Det behövs bygga bostäder, vi har en pågående genomfart där kommunen måste finansiera delar, samtidigt som vård, skola och omsorg såklart också är väldigt viktiga, fortsätter Hed.

---------------------------------------------------------------------------

Säsongen 2018/19 blir Mora IK:s andra vända i SHL utan en arena som uppfyller ligans tuffa arenakrav.

Vid båda tillfällena har klubben räddats av en dispens utdelad av Svenska ishockeyförbundet

Värt att notera när det gäller just arenakraven är att det i dagsläget heller inte finns någon tidsram för hur många dispenser en klubb kan beviljas.

Men, skulle MIK hänga sig kvar i SHL kommer klubben ställas inför samma arenadilemma även kommande höst.

Och om man skulle godkännas en tredje gång är klubbdirektör Peter Hermodsson inte helt säker på.

– Det är inget som är säkert bara för att vi ansökt och beviljats två år innan.

– Vi kommer att jobba vidare med det Anna (Hed) beskriver som alternativ A och fortsätta utefter bilden av oss själva som ett SHL-lag, säger Hermodsson.

På frågan om kommunen kan komma att agera annorlunda vid ett scenario där Mora IK halkar ut SHL svarar kommunalrådet så här.

– Det kommer beredas förslag för bägge scenarion men vi kommer inte ta någon särskild eller specifik hänsyn, så mycket kan jag säga, avslutar Anna Hed.