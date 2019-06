Hockeypuls avslöjar: Leksands IF gör mångmiljonförlust – klubbens vd: "Vill inte kommentera det"

Trots SHL-avancemang åker Leksands IF på en miljonsmäll.

Årsredovisningen för senaste verksamhetsåret är inte någon munter läsning – men föreningen räddas av alla SHL-miljonerna som ramlar in inom en snar framtid.

– Jag vill inte gå in på några siffror, säger Andreas Hedbom, vd i LIF.