Hudiksonen och förre Leksandsspelaren återvänder till Sverige – klar för toppklubb i SHL: "Stora ledaregenskaper"

Karriären inleddes hemma i Hudiksvall innan Rickard Hugg flyttade vidare till Leksand.

De senaste två säsongerna har han spenderat i juniorligan OHL med Kitchener Rangers.

Nu är han klar för två säsonger med Skellefteå.

– Det känns jättekul. Att få komma hem och ansluta till en så professionell organisation som varit så bra under de senaste 10 åren känns fantastiskt. Det ska bli otroligt kul att komma hem till Sverige in och försöka slå sig in i ett SHL-lag på riktigt, säger han till föreningens hemsida.

20-åringen var lagkapten den sista säsongen med Kitchener Rangers och gjorde totalt 115 poäng på 151 matcher.

– Jag lärde mig otroligt mycket av de två åren, både på och utanför isen. Ett helt annat land och en helt annan hockey så det är väldigt mycket jag kan ta med mig därifrån, säger han.

Sportchefen Niclas Lundkvist ser Hugg som ett alternativ både som center och ytterforward.

– Vi är otroligt glada över att få in Rickard till laget. En ung kille med oerhört stark karaktär som jobbar hårt och vill utvecklas. Han har haft en väldigt bra säsong i Nordamerika och fick tack vare det spela JVM. Han kommer även bidra med stora ledaregenskaper, då han haft kaptensuppdrag i både Småkronorna och Juniorkronorna men även i Kitchener som deras första utländska kapten sedan Gabriel Landeskog (10-11).