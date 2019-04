Knuts efter kvalknallen – talar ut om galna firandet som blev en världsnyhet: "Hade bestämt mig för att njuta"

LÄS ÄVEN: Fotografen bakom omtalade fansbilden: "Förvånar mig inte att Knuts gick all in i firandet – han är kung"

Klockan är halv ett på natten till lördag när Leksands IF:s lagbuss sakta rullar ned på väg in i en rondell i närheten av Rättviks station. Chauffören har inte mycket till val. Där i rondellen står ett fyrtiotal Leksandsfans och välkomnar sina kvalhjältar med tända bengaler, plakat och banderoller.

När bussen stannar på stationsparkeringen stövlar spelarna ut för att fira SHL-platsen tillsammans med de extatiska blåvita fansen.

Jag törs lova att jag var mer nykter än vad Ovetjkin var.

En spelare sticker ut lite extra i snöyran. Eller, det som Jon Knuts, 28, har på sig – och det han i n t e har på sig – är vad som drar supportrarnas blickar till sig. Sara Hansson fångar honom på bild, bredvid sin mamma Susanne Säbb och Jonas Brändström. Leksands IF:s förre kommunikationschef Claes Hammarsten Tirus delar bilden vidare på Facebook, och får drygt 1 300 gilla-markeringar – bland dem Leksandsikonen Niklas Eriksson och radioprofilen Ulf Elfving.

Knuts står i bar överkropp, iklädd hockeybyxor, damasker, benskydd och skridskor – ute på asfalten.

– Efter matchen satt jag i omklädningsrummet och bara tog in allting. Alla känslor. Grabbarna frågade om jag inte skulle duscha, men då sa jag att skulle skita i det och duscha i Leksand i stället. Sen gick jag på bussen med hela munderingen på. Men jag tog av den blöta tröjan i bussen, så det blev bar överkopp på vägen hem, säger Jon Knuts.

Han skrattar åt det dråpliga firandet och bilden i Rättviksrondellen som blivit något av en modern klassiker. I fjol blev ryske superstjärnan Alex Ovetjkins firande med Stanley Cup-bucklan viralt. Washington Capitals-kaptenen badade i fontäner och drack skumpa ur pokalen som han dessutom sov med.

KRÖNIKA "För alla brustna drömmar och det lilla skröpliga – jag ska aldrig tvivla på Jesper Ollas magkänsla igen"

Bilden i Rättvik är LIF-forwardens eget "Ovetjkin-firande".

– Men jag törs lova att jag var mer nykter än vad Ovetjkin var, skrattar Knuts.

Amerikanska sportbloggen Barstool Sports uppmärksammar fotot på sin sajt och skriver att det vore en ära att få festa med en spelare som Jon Knuts. Samtidigt frågar sig skribenten om leksingen hade skridskoskydden på?

– Nej, så skenorna har nog gjort sitt nu (skratt). När vi kom hem till arenan gick det inte att glida på dem längre, så jag fick gå ut på isen. Men jag hörde med vår materialare (Rob Flahiff) om det var okej att gå ut till bussen med grejerna på mig, och han sa bara: "Do it!".

Hockeypuls träffar Jon Knuts i hemmet i Leksand. Euforin har lagt sig efter fredagskvällens kvalseger över Mora, och nu har en märklig känsla av tomhet infunnit sig.

– Luften har gått ur en, på nåt sätt. Man har en vision om att man ska orka fira och festa hur länge som helst. Men till slut blir det som att slå en spik i en ballong. Jag tror att det har att göra med att vi har spelat match varannan dag under lång tid. Vi har levt i en bubbla.

Jon Knuts röst har i varje fall repat sig nu, jämfört med hur han lät i tv-programmet Hockeyklubbben i måndags.

– Det var nästan skämmigt hur jag lät då. Som tur var gjordes intervjun på eftermiddagen, för rösten var ännu värre på morgonen.

Du har firat SHL-avancemang med Leksand både 2013 och 2016 tidigare. Hur var årets kvalfest?

– Nåt jag har lärt mig av de tidigare kvalvinsterna är att vara bättre på att njuta av stunden. Det hade jag bestämt mig för i år. I Örnsköldsvik 2016 rusade jag in i omklädningsrummet för att hämta telefonen och filma allt. I efterhand har jag frågat mig själv varför jag inte njöt mer den gången, men det tog jag igen nu.

– Det var eufori i några minuter. Sen satte jag mig ned och landade i allt: "Vad fan är det vi har varit med om?", var känslan.

Vad var det som gjorde den här resan möjlig? Från nio raka förluster före jul till SHL-klara i april?

– Vi fick en trygghet när "Tjomme" (Thomas Johansson) kom in som GM. Man kände direkt att det var en kille som vet vad det handlar om. Sen fick vi in Roger (Melin) som sprider ett lugn omkring sig som tränare. Christer (Olsson) kom in som assisterande tränare på slutet och har betytt mycket på sättet han har höjt kravbilden på träningarna, sitt driv och hans tydlighet i detaljer. Sen tror jag att vi undermedvetet har kommit ihop som grupp efter den otäcka skadan på "Tobbe" (Tobias Forsberg).

Med tanke på vad vi fick höra för två år sen ville jag visa att man kan gå upp i SHL med värdighet,

Efter att ha varit med om att förlora två raka SHL-kval mot ärkerivalen Mora IK tidigare var Jon Knuts stoiskt lugn i tv-intervjun efter förlängningssegern (3–2) i fredags som säkrade avancemanget till högsta serien.

– Att fira här (i Mora) är både fantastiskt och fruktansvärt. Man lider med det andra laget i slutändan ändå. Jag har varit i samma sits och vet vad de går igenom, sa Knuts till C More.

Malungssonens sportmanship har hyllats i efterhand, och Expressens Sanny Lindström krönikerade: "Att vinna med klass fick nästan en helt ny innebörd idag".

– Jag hade precis gått och tackat Moraspelarna. När man ser dem i ögonen och när man vet vad de går igenom, då kan jag inte stå och skrika och håna. Det är människor vi talar om, inga robotar, säger Jon Knuts vars tonläge stod i bjärt kontrast med Moras Jacob Nilsson som efter 2017 års kvalseger sarkastiskt önskade Leksand "lycka till" i allsvenskan.

– För mig är det enkelt. Så som man vill bli bemött själv, så bemöter man andra människor. Med tanke på vad vi fick höra för två år sen ville jag visa att man kan gå upp i SHL med värdighet, på samma sätt som man kan åka ur med värdighet.

Jon Knuts vet det mesta om såväl avancemang som degraderingar. Under sin tid i Leksands IF har han varit med om att ta klivet upp i SHL tre gånger, men har också åkt ur vid två tillfällen (2015 samt 2017).

Men nu hoppas centern – som spelat över 500 matcher i A-laget – att jojoresan mellan divisionerna är över.

DOKUMENT Nya 'Krigarkedjan' om Leksands vändning – och saknaden efter skadade lagkamraten: "Undermedvetet spelar vi alla för Tobias"

– Jag är så less på den där stämpeln som jojolag. Nu vill jag vara med och etablera klubben i SHL. Och jag tycker att det finns förutsättningar. Hela organisationen har tagit steg på slutet och vet vad det handlar om, och "Tjomme" har varit med förr. Nu måste han få arbetsro att sätta ett lag, och jag tror på honom, säger Jon Knuts.

– Sen är det viktigt att vi inte kommer upp som nykomlingar och accepterar att vi åker på tre-fyra raka förluster. Leksands IF ska inte ha en acceptans för förluster alls. Vi ska vara vinnare.