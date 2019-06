Leksands GM om lagbygget – och känsliga Moravärvningarna: "I det fallet hade jag gjort annorlunda"

Leksands IF fortsätter rusta inför återkomsten till SHL, och under onsdagen presenterades ytterligare en bit i lagpusslet: forwarden Spencer Abbott, 31.

Precis som målvakten Janne Juvonen kommer kanadensaren närmast från spel i Mora IK – Leksands ärkerival sedan generationer.

Det här är skillnad, två utländska killar som bara har spelat en säsong i Mora.

Men känsliga övergångar är det inte, menar Leksands GM Thomas Johansson.

– Jag kommer utifrån och har inte de banden mellan Leksand och Mora på det sättet. Jag har därför inte lagt nån värdering i att vi har värvat två tidigare Moraspelare. Vi har fokuserat på att få in den kvalité vi behöver i truppen, säger "Tjomme" som – med spelarbakgrund i såväl Djurgården som AIK – har respekt för att övergångar mellan två stora antagonister kan riva upp känslor i supporterleden.

– Hade det handlat om en spelare som spelat länge i Mora, exempelvis Tomas Skogs... i det fallet hade jag gjort annorlunda. Jag hade inte värvat honom. Men det här är skillnad, två utländska killar som bara har spelat en säsong i Mora. De har inte samma koppling till klubben då. Och de hade ju inte blivit kvar i Hockeyallsvenskan med Mora i vilket fall, det hade varit ännu känsligare om vi spelat i samma serie.

Vi söker spelare av Spencer-kvalité nu. Det är måttstocken för nivån på vad vi är ute efter fortsättningsvis.

Att både Juvonen och Abbott redan testat på småstadslivet i Dalarna var snarare en fördel i värvningsprocessen, anser "Tjomme".

– Det är ju lättare att sälja in konceptet Leksands IF till såna spelare som vet vad det innebär. Jag har pratat med andra spelare borta i Nordamerika som inte har ett hum om vad Leksand är. Sen är det förstås viktigt att båda de här spelarna funkar i SHL-miljö, och sammantaget gör de här aspekterna att vår möjlighet att lyckas med värvningarna blir betydligt större.

Thomas Johansson är nöjd med sitt truppbygge inför den stundande semestern – så här långt.

– Jag känner mig rätt lugn, för vi har kommit ganska långt med laget. Nu ska vi försöka fylla två platser till, en center och en ytterforward, och det finns spelare ute på marknaden med den kvalité vi letar efter, säger Johansson som menar att poängspelaren Spencer Abbott är en symbolvärvning för LIF.

– Vi söker spelare av Spencer-kvalité nu. Det är måttstocken för nivån på vad vi är ute efter fortsättningsvis. Såna som ska vara skillnaden i matcherna och höja vår nivå ytterligare.

Hur länge kan det dröja innan truppen spikas?

– Jag sätter ingen deadline. Det är viktigare att vi får in den kvalité vi söker. Jag har all respekt för att vi också ska hinna få ihop en grupp och sätta rollfördelningen, och att den kan påverkas av att spelare kommer in sent i laget. En sån som Spencer kommer ju först i oktober på artistkontrakt.

– Men som sagt, jag tycker det får ta sin lilla tid att hitta kvalitetsspelare.

Är det en utmaning att locka spelare till en liten ort som Leksand?

– Nej, för i Stockholm är utmaningen den omvända. Långtifrån alla trivs i en storstad där man ska ta tunnelbanan till träningarna, där det är trafik, köer och en massa liv. Gillar man att bo i en storstad är inte Leksand ett alternativ, men gillar man en mindre stad så är Leksand ett bra alternativ.

– Sen handlar det ju om spelarnas familjesits. För egen del var Linköping perfekt att flytta till när vi hade ett barn, och sen fick vi ett till. Det var nära till allt och enkelt med dagis. Men hade jag varit 22 och singel vet jag inte om Linköping hade varit tillräckligt.