Leksandsfansens lättnad – när kritiserade förslaget slopas: "Äntligen är dumheten över"

Frågan om SHL-lagens färg på sina hemmaställ har debatterats flitigt i en handfull år. Senast Leksand gick upp i SHL – 2016 – förbjöds laget att spela i sina klassiska vita tröjor på hemmaplan, eftersom att ligaorganisationen bestämt att hemmalagen skulle spela i mörka tröjor och bortalagen i ljusa.

– Alla i Sverige vet om att Leksand är vita, det är det man förknippar med Leksands IF och om man går in och stryper det går man ju in och lägger sig i klubbens varumärke, och det tycker jag inte SHL har något med att göra, dundrade Martin Jönslars, ordförande i Leksands IF:s supporterförening, i P4 Dalarna.

Risken är då att småknattarna börjar köpa blå matchtröjor i shoppen och med tiden så suddas vår identitet ut.

Under fredagen gick SHL ut med nyheten om att riktlinjerna kring tröjfärg ändras till hösten.

– Det är upp till varje klubb att välja hemmaställ och därefter får bortalaget anpassa sig, vi tycker det är ett rimligt ställningstagande, säger Johan Hemlin, sportchef och vice vd i SHL.

Ett besked som är, minst sagt, välkommet i Leksands IF:s supporterled. Leksand är tillsammans med Rögle BK ett av få lag i svensk elithockey med vitt hemmaställ, och frågan har engagerat – och irriterat – fansen under lång tid.

– Äntligen kan vi förpassa ett obegripligt och uselt beslut till historiens skräphög, säger Niklas Niva Sjökvist från Leksand Superstars.

Det SHL har gjort mot klubbarna är ju överförmynderi.

Varför betyder tröjfärgen så mycket?

– För många kanske det här är en ickefråga, men om man tänker i det större perspektivet handlar det här om föreningens identitet. Vi Leksandsfans styrka är vår mängd; tänk dig en bortamatch med massa leksingar, en stor anledning till att vi syns så bra är vår vita färg. Ponera i stället att vi spelar i blått, risken är då att småknattarna börjar köpa blå matchtröjor i shoppen och med tiden så suddas vår identitet ut. Helt plötsligt vaknar vi upp en dag och är blåa.

En annan anledning till supportrarnas irritation gentemot SHL handlar om en ligaorganisationen som fattar beslut centralt – utan att klubbarna har något att säga till om.

– Skulle vi mot all förmodan ha intresse av att byta färg på våra tröjor ska vi ta det beslutet själva. Men det SHL har gjort mot klubbarna är ju överförmynderi. Det har varit provocerande att de inte har haft någon förståelse för hur vi har känt i den här frågan, och att de försöker vara "lilla NHL" är ju bara löjeväckande, säger Niva Sjökvist som har svårt att se varför tröjreglerna infördes från första början.

Tänk dig om Premier League skulle bestämma vilken färg som gällde på hemmaplan. Jag tror inte Liverpool hade accepterat att spela i vitt.

– Om man ska se nån slags logik så handlade det väl om att alla skulle veta vad som gällde. Typ, vilka tröjor ska lagen packa med när de åker på bortamatcher. Men herregud, alla klubbar har väl heltidsanställda materialare som fixar det där? Klarar man det i division fyra-fotbollen ska man väl fixa det på SHL-nivå.

Leksands IF:s – och Rögle BK:s – fans har således vunnit en seger redan nu, fyra månader före seriepremiären. Men Niklas Niva Sjökvist jublar inte rakt ut.

– Nej, det är inte bara glädje. Mer en lättnad över att en urbota idiotisk regel kastas bort, och att dumheten är över, säger han och fortsätter:

– Det kan låta konservativt och töntigt att gå i gång så mycket över tröjfärgen, men tänk dig om Premier League skulle bestämma vilken färg som gällde på hemmaplan. Jag tror inte Liverpool hade accepterat att spela i vitt.