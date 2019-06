LIF:s 100 BÄSTA – Nummer 61: En spelskicklig och NHL-meriterad Borlängeson

Mattias Ritola har varit i Leksands IF i flera omgångar och SHL-debuterade med laget som junior säsongen 2005/06. Han draftades som nummer 103 av Detroit Red Wings 2005 och inför säsongen 2007/2008 tog han chansen och flyttade till USA. Den 15 mars 2008 NHL-debuterade Ritola när Detroit mötte Nashville. Mest tid under de tre säsongerna i Detroits organisation tillbringade Ritola annars i farmarlaget Grand Rapids Griffins.

Efter drygt en säsong i Tampa Bay flyttade Ritola hem till Sverige och skrev på för Modo. Där stannade han till hösten 2014, då han efter tio matcher valde att återvända till Leksand.

Säsongen därpå väntade spel i Skellefteå, där Ritola tillhörde en av lagets bästa spelare och bland annat belönades med en plats i landslaget och VM-spel på våren. Därefter följde ett kort Schweiz-äventyr under halva 2016/2017 innan Ritola återvände än en gång återvände till Leksands IF. Efter att ha varit med och åkt ur SHL (2017) och misslyckats i ett kval mot Mora (2018) fick han i år äntligen vara med och spela upp Leksands IF till SHL.

Även om Ritola missade stora delar av säsongen på grund av en skada, så hade han stor del i avancemanget vilket bland annat poängskörden, 5+15 på 21 matcher, visar.

Ritola har sin styrka i offensiven, där klubbtekniken, spelförståelsen och förmågan att täcka pucken är särskilt utmärkande drag.

61) Mattias Ritola

Säsonger i Leksands IF: Sex säsonger, 2005/06-2006/07, 2014/15, 2016/17-2018/19.

Född: 14 mars 1987.

Position: Forward.

Moderklubb: Borlänge HF.

Karriär i Leksands IF: Avancerade till SHL 2019.

Goth och Linds motivering: En stor talang som aldrig riktigt fått ut sin fulla kapacitet, men som ändå satt tillräckligt stora avtryck under sina säsonger i den blå-vita tröjan för att kvala in på den här listan. Grym teknik, puckbehandling och spelsinne kännetecknar Ritola, som dock fick stora delar av förra säsongen spolierad på grund av en skada.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.