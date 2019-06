LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 81 – storbacken som sänkte Charlamov och nobbade Los Angeles Kings: "Min svåger blev tokig på mig"

Per Brandsers hela uppenbarelse osar ishockey: rak i ryggen, fast handslag, 192 centimeter lång.

Lasse Stenvall, nummer 100 på Hockeypuls lista och intervjuad för en dryg vecka sedan, menar att Per Brandser – som på 70-talet hette Karlsson och var rumskamrat med Stenvall i Leksand – kom fram tio år för tidigt. På 80-talet hade det sannolikt varit en självklarhet för honom att testa på NHL-spel, och med västerdalingens fysik hade han klarat sig utmärkt i världens bästa liga.

I mitten av 70-talet var inte vägen över Atlanten lika given, även om Brandser faktiskt provade lyckan i Los Angeles Kings.

– Jag var odraftad, men hade en svåger i LA och som drev på för att de skulle låta mig provspela 1976. Det gick bra den gången, och nästa sommar ville de ha över mig igen, säger Per Brandser.

1977 var han en del av Kings-truppen ända tills åtta backar skulle bantas ned till sex. Då skickades backen till farmarlaget Springfield på östkusten. Men innan grundserien hann dra i gång tackade han nej – 24 år gammal – till ett kontrakt med LA Kings organisation.

– Jag vet inte riktigt varför, det var väl Marit som drog där hemma kanske. Sen hade jag väl inte den uppbackningen heller, folk hemma visste ju knappt vad NHL var: "Vad ska du dit och göra?", undrade mina föräldrar. Så det kändes aldrig givet att stanna i USA, säger Per Brandser och fortsätter.

Så, den givna frågan så här drygt fyrtio år senare: ångrar Per Brandser att han inte tog chansen i världens bästa liga?

– Det är klart att det hade varit ett äventyr. Å andra sidan, jag åkte hem och skaffade familj. Jag har fru och tre barn, så det blev allt bra till slut ändå.

Per Brandser hann få en skymt av proffsvärldens baksidor också, och hur det kunde sluta för firade NHL-stjärnor den dagen karriären tog slut. I Los Angeles spelade han med Juha Widing, en doldis i Sverige på den tiden men uppmärksammad i färska dokumentärserien "Hockeyns historia" på SVT.

– En cool kille! Han skjutsade runt mig i sin Cadillac, minns Per Brandser.

Men efter karriären hittade Widing aldrig rätt i tillvaron, och dog i en hjärtinfarkt bara 37 år gammal.

– Det finns ju fler exempel än Juha som inte har klarat av omställningen från hockeyn till ett vanligt liv. Jag vet inte om det är för att strålkastarljuset släcks eller vad det är, men sorgligt är det.

Under sin egen karriär fick Per Brandser uppleva Leksands IF:s verkliga storhetstid. Han kom fram i Vansbro AIK:s A-lag redan som femtonåring, spelade TV-pucken två år i rad och värvades till LIF:s juniorlag 1970.

– Jag började spela på uterinken i Vansbro. Idolerna på den tiden var Torsten Bössfall i mål, Åke, Tore och Bengt "Mulle" Svensson. Och så hade de en Erik Granath från Mora. Vaik var bra på den tiden, 1961 var de faktiskt nära att gå upp i högsta serien.

Under första halvan av 70-talet vann Per Brandser en stor titel varje säsong: JSM-guld 1971, JEM-guld 1972, och så SM-gulden med A-laget 1973, 1974 samt 1975.

– Det var en fantastisk tid, både för mig personligen och för Leksands IF. Man tänkte inte på ekonomin på den tiden, grabbarna i laget blev som min familj. Vår kamratskap och gemenskap var otrolig. Vi hade en kärna i truppen som var födda mellan 1950 och '53 som kom varandra väldigt nära.

Ekonomin, ja.

Per Brandser arbetade först på Lidwalls båtvarv under LIF-tiden, och gick sedan till skogs tillsammans med sin backkollega och släkting Gunnar Andersson från Dala-Järna.

– Vi jobbade halva dagen i skogen, sen gick vi hem för att göra oss redo till träningen. Det var ett hårt liv på så sätt, men samtidigt byggde det upp min fysik.

Ryske storstjärnan Valeri Charlamov fick stifta bekantskap med 98 kilo dalakraft när hans CSKA Moskva mötte Leksand i Ahearne Cup på tidigt 70-tal. Charlamov fick pucken, vände upp kropp och blick – sedan small det.

Det var inte roligt när jag var tvungen att begrava jämnåriga. Med tiden inser man hur värdefullt det är att ta hand om kroppen och att få vara frisk.

– Han kom från "blind side" som är så farligt i dag, lite snett sådär. Jag gick in och tryckte till, det var lite av min specialitet. Jag tyckte sånt var jätteroligt, men jag hade en tanke med tacklingarna. Det var inte bara för att, utan det handlade om att sätta sig i respekt hos motståndarna. Nästa gång tittade de upp när de fick pucken.

Brandser lämnade Leksands IF 1978, flyttade hem och byggde hus i Uppsälje mellan Dala-Järna och Vansbro. Men hockeyn fortsatte han med i Malung, i dåvarande näst högsta serien, och sedermera i Björbo och Vansbro. 1998 lade han av – 45 år gammal.

– Hockey är ju det bästa som finns, och jag fortsätter att spela veteranhockey än i dag! Vi är ett gäng som kör på söndagarna. Det är fantastiskt att Dalarnas minsta kommun kan ha en ishall, så jag tycker att vi ska göra allt vi kan för att nyttja den. Och vi får ju bra istider, hade vi bott i Leksand, Mora eller Falun hade vi fått spela sent på kvällarna.

För sex år sedan sålde Per, 66, sin och frun Marits begravningsbyrå.

– Det var ju jour dygnet runt i 24 års tid. Du vet, liten ort och man ska vara alla till lags. Och ju äldre jag blev ju mer ville jag sluta innan jag själv hamnade i den där lådan (skratt).

– Det var inte roligt när jag var tvungen att begrava jämnåriga. Med tiden inser man hur värdefullt det är att ta hand om kroppen och att få vara frisk.

Efter flodvågskatastrofen i Thailand 2004 reste Per Brandser till Phuket för att delta i arbetet med att identifiera de 543 svenskar som omkom.

– Till slut identifierades alla utom två, vilket är helt otroligt. Tsunamin kom på annandag jul, vi åkte ner i april och började ta rätt på kropparna som thailändarna grävt ned i marken. "Massgravar" skrev kvällstidningarna, men att de grävde ned kropparna berodde ju på att det inte fanns någon annan kylförvaring.

– Sen började jobbet med att identifiera dem. Det var tandläkare, obducenter och DNA-tekniker som hjälpte till. Vårt jobb var att ta hand om kropparna mellan de olika stationerna.

Hur påverkades du av att arbeta under sådana förhållanden?

– Ingenting så till vida att allvaret i mitt arbete var det samma som hemma i Sverige. Skillnaden var mängden kroppar och att de var mer illa tilltygade.

– Det jag slogs över var hur duktiga thailändarna är på sorgeprocessen. De grävde ned sina döda tidigt, stannade upp i tillvaron med sina familjer och fick tid för att sörja innan begravningen. I Sverige har man ju varit med om att planera datum för begravningar, och så är det nån som inte kan för att de ska på träningsläger eller så. Fast man bara har en mormor kan folk resonera så.

I år firar Leksands IF 100 år som förening. Det var visserligen 1938 som de blåvita gjorde sin första ishockeymatch, men att det är den sporten som satt LIF på idrottskartan är sannerligen ingen överdrift. Framgångarna på 70-talet har lagt grunden för den popularitet klubben åtnjuter i dag bland supportrar runtom i landet, och Per Brandser har så till vida spelat en betydande roll i Leksands IF:s historia.

– Visst kan jag känna stolthet över att jag har fått vara med på en liten del av klubbens resa under de här hundra åren.

Vad tror du om det som väntar för LIF?

– Jag tyckte faktiskt lite synd om Mora i kvalet, de var det tyngre laget men fick inte in pucken. Förhoppningsvis kan Leksand ta den här chansen och hålla sig kvar i SHL nu.

– Jag är glad för att Roger Melin är kvar som tränare, även om jag inte förstår mig på honom alla gånger (skratt). Han verkar tala med tystnad.

FAKTA/Per Brandser (Karlsson) – plats 81 på Hockeypuls 100 bästa-lista i Leksands IF

Säsonger i Leksands IF: 7 stycken, 1971/72–1977/78.

Född: 9 januari 1953.

Position: Back.

Moderklubb: Vansbro AIK.

Karriär i Leksands IF: 3 SM-guld som senior (1973-75), 1 SM-guld som junior (1971).

Goth och Linds motivering: Han har tre SM-guld. Har tackat nej till NHL och Los Angeles Kings. Och tacklat den sovjetiske legendaren Charlamov så att det stod härliga till. Född i Värmland men i tidiga år blev Vansbro “hemma” för Per Karlsson, som han hette på den tiden, vilket sedan blev Per Brandser. Efter att ha testat fotboll och orientering blev det ishockey för hela pengen. Satsningen fick också en extra skjuts när Per blev uttagen i TV-pucken. Vilgot Larsson var den som såg kvaliteterna i den storväxte Vansbrograbben och han bidrog till att Per hamnade i Leksand. Han fick tröja nummer 4 och var det något motståndarna ogillade var det att i sarghörnen och Per likt ett ånglok kom farande. Per är tremänning med Gunnar Andersson, fyrfaldig svensk mästare i klubben.

Per Brandsers topp 3 i LIF: 1) Nisse Nilsson, 2) Lars-Erik Sjöberg, 3) Jonas Bergqvist.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.