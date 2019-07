Så blir Leksands superlag en verklighet – positioner och rykten: "Flera obekväma beslut"

En dryg vecka efter midsommarhelgen har Leksands IF två forwardsluckor att fylla innan man är nöjda och belåtna på silly season-marknaden. Det är åtminstone vad Thomas Johansson kommunicerat utåt.

Med tanke på de färska rapporterna från Sportbladets Tomas Ros och Hans Abrahamsson – att Patrik Zackrisson väljer LIF – får man däremot utgå ifrån att nyförvärvsjakten begränsas till en ytterforward. Zackrisson är en game changer på marknaden och med honom i laget spänner Leksand och "Tjomme" musklerna – rejält.

Efter Spencer Abbotts intåg har LIF dessutom fått in en viktig komponent till den förstakedja, som ska driva lagets offensiv. Han är en 40-poängsgarant i rätt omgivning.

Nog om klubbens senaste rörelser och drag på marknaden. Nu till hur LIF skulle kunna se ut till säsongspremiären 19/20...

Målvakter

Janne Juvonen (Axel Brage)

Kommentar: En potent målvaktsduo, som i omgångar visat att de håller hög SHL-nivå. Juvonen var en topp fem-målvakt förra säsongen, men vek ner sig totalt i dalakvalet. Svag mentalt har det rapporterats om från finskt håll, men vi ska ha i åtanke att Juvonen bara är 24 år gammal och har sin målvaktspeak framför sig.

Brage hade en fantastisk vår och var rena rama väggen mot Mora. Samtidigt hade han en köttmur framför sig och en LIF-defensiv som höll högsta nivå under mars-april. När säsongen börjar är det rimligt att tro att Brage får finna sig i att vakta båsdörren men jag tror att målvaktskampen kan bli jämnare än många tror. Det kan mycket väl bli 20 matcher för Brage i vinter.

Backpar

Jonas Ahnelöv – Filip Johansson

Johan Fransson – Mattias Göransson

Calle Själin – Daniel Gunnarsson

Extraback: August Berg

Utanför laget: Mattias Karlsson (skadad), Axel Bergqvist, Lucas Nordsäter

Kommentar: Här kommer det första obekväma beslutet – och det blir att sätta kvalhjälten August Berg utanför topp sex. Hans arbetsprov är alldeles för litet för att kunna bedöma om han håller för SHL. Det råder inga tvivel om att han förr eller senare kommer vara mogen, men jag är osäker om han är det redan nästa säsong.

En del (alla?) höjer nog på ögonbrynen över att Filip Johansson får chansen bland sex backar och det är fullt förståeligt med tanke på den svajiga vinter han har i bagaget. Han spelade däremot upp sig och har en skyhög potential. Får han ladda batterierna, fylla på självförtroende-banken och växa in i SHL-kostymen med en rutinerad och etablerad Jonas Ahnelöv kan han bli ett utropstecken. Alla minns hur han tog LIF med storm säsongen 17/18 då han spelade som att han vore i trans. Där och då såg han ut som en 35-åring med ett decennium bakom sig i NHL. Dessutom är han en högerfattad, en fördel i denna backuppsättning.

Johan Fransson får nog klassas som en hockeygubbe, men han håller fortfarande elitnivå med SHL-mått mätt. En fantastisk skridskoåkare som utvecklat sitt tvåvägsspel senaste säsongerna. Bredvid honom får doldisen Mattias Göransson, som även han beskrivs som en skicklig skridskoåkare. Det är just nu – i slutet av juni – oerhört svårt att sia om han är tillräckligt bra för SHL, men han ska få chansen att bevisa sig bredvid stöttepelaren Fransson, som kommer bära ett enormt lass tillsammans med Jonas Ahnelöv.

Det tredje backparet var givet: Mattias Karlsson och Daniel Gunnarsson, men sedan skadade sig den förstnämnde. Mycket tråkigt eftersom att de tillsammans var allsvenskans i särklass bästa backpar och var dominanta i kvalet mot Mora.

Den skadeförföljde, men talangfulle, Calle Själin får ersätta "Kolan". Hade Själin haft två skadefria vintrar hade han nog redan spelat i SHL – så bra är han.

Med nuvarande uppställning blir det tre jämna par, även fast jag är övertygad om att Ahnelöv och Fransson kommer logga åtminstone 20 minuter per match. Det skulle kunna gå att toppa backsidan genom att flytta upp Daniel Gunnarsson ett snäpp till andra backpar med Fransson, men jag tror på en jämnare och bredare modell till att börja med.

Kedjor

Mattias Ritola – LUCKA (Patrik Zackrisson) – Spencer Abbott

LUCKA – David Rundqvist – Sebastian Wännström

Daniel Olsson-Trkulja – Linus Persson – Oskar Lang

Martin Karlsson – Andrée Hult – Jon Knuts

Utanför laget: Fredrik Forsberg, Thomas Valkvae-Olsen, Marcus Karlberg

Möjliga nyförvärv: Patrik Zackrisson, c, (Dynamo Moskva), Alexander Bergström, fw, (Traktor), Mario Kempe, fw, (Tucson Roadrunners), John Persson, fw, (Mora), Johannes Salmonsson, fw, (Timrå), Rickard Gynge, fw, (Traktor), Linus Videll, c, (Dinamo Riga), Matt Bailey, fw, (Mora), Patrik Lundh, fw, (Kunlun Red Stars)

Kommentar: First thing first: Leksands IF verkar kunna ställa en bred centersida på banan, men är den tillräckligt bra? Thomas Johansson har aviserat att han vill handla en center och en ytterforward innan säsongen startar, men han hade säkerligen önskat två toppcentrar till laget. Som vi alla vet är det dock bristvara på kvalitetscentrar. Att LIF då kopplas samman med Patrik Zackrisson visar att klubben menar allvar och det är en tydlig signal till övriga lag i ligan att man blir att räkna med nästa vinter.

Zackrisson är självklart given i förstakedjan, där jag kan se ett scenario där Spencer Abbott och "Zackes" tidigare radarpartner Mattias Ritola sprakar tillsammans. Zackrisson får agera balansspelare och med tanke på hans smartness får Abbott och Ritola utrymme att explodera offensivt. Den här enheten håller hög-hög-hög SHL-nivå. Frågan är bara hur mycket "Tjomme" (Thomas Johansson) har att röra sig med ekonomiskt just nu. Vi ska komma ihåg att prestigeförvärven (Juvonen, Ahnelöv, Fransson, Abbott, Zackrisson) slukat en hel del sedlar.

Underskattade Sebastian Wännström, som producerade väl i HV71 sett till spelade minuter, ska få chansen att utmana om en topp sex-position i laget. Där finns en outnyttjad potential och han kan vara god för 15-20 mål om han får stäm tidigt. David Rundqvist är en svårbedömd jojospelare som i sina bästa stunder kan vara fantastiskt sevärd, men som allt för ofta är för osynlig. Har LIF-läkarna lyckats ordinera en stor dos av självförtroende till Rundqvist kan han få sitt stora SHL-genombrott. Får han dessutom spela med en klassforward, som LIF vill värva, kan det bli bra.

I botten sex-enheterna går det att kasta runt spelare lite hur som helst, eftersom att flera har kvaliteter som både centrar och yttrar. Olsson-Trkulja är stor och stark och skulle nog funka bredvid Linus Persson, som fortfarande kan bidra på svensk toppnivå med sin rutin. Det kittlade att placera Oskar Lang i en av de två förstakedjorna, eftersom han varje säsong i omgångar flugit högt och visat att han skulle kunna klassas som en elitspelare i ligan, men tyvärr för Lang och LIF har formdipparna, när de kommit, varit för långa och segdragna.

Ett alternativ i denna kedja är Thomas Valkvae-Olsen, men för närvarande har jag svårt att se honom leverera i SHL. Han behöver offensiva minuter, PP-tid och med sin något bristfälliga skridskoåkning måste han spela med killar som öppnar upp ytor för honom. I det Leksand som "Tjomme" planerar att ställa på banan i vinter tror jag att de offensiva rollerna är vikta för andra spelare.

Fjärdekedjan blir en lina som alla i Dalarna (bortsett Mora) kan sympatisera med. Borlängesonen Andrée Hult har vänt hem, och även fast han var en tilltänkt toppspelare för ett allsvenskt Leksands IF kan han mycket väl finna en plats i SHL. Smedjebackenkillen Martin Karlsson och Malungs stolthet Jon Knuts är på väg att bli kultspelare i föreningen och med deras extremt höga arbetsmoral har LIF en tuff, tuff grinding line.

Med knappt tre månader kvar till säsongspremiären har arkitekt Thomas Johansson lyckats bygga ett Leksandshus som borde kunna stå stabilt i SHL och det råder inga tvivel om att klubben står bättre rustad än vid avancemanget 2016.

Känslan är att LIF – som alltid – ändå kommer få fortsätta spela efter grundserien är över.

Tegera Arena borde därför förbereda sig för hockey i mars och april igen.

Det kan bli en läskig och nervkittlande kamp.

I SM-slutspelet.

