SHL:s 40 bästa värvningar – därför är Leksandsbacken etta på listan: "Mest värdefulla nyförvärvet"

1) Johan Fransson, back, Leksand (kom från Geneve-Servette, Schweiz)

Kommentar: Det här är inte den bästa spelaren på listan – övriga på topp fem håller jag högre sett till potential, ålder och skicklighet – men Fransson kan vara den viktigaste värvningen hittills i SHL, sett till vad Leksand som nykomling behöver. En försteback med ovärderlig rutin och som borde kunna göra att LIF kan fortsätta vara så spelförande som man vill, även i SHL. Dessutom en riktig statement-värvning som verkligen visar att klubben menar allvar – det är dags att etablera Leksand på riktigt i högsta serien nu. Ur det perspektivet, är detta det mest värdefulla nyförvärvet.

2) Jakob Forsbacka Karlsson, center, Växjö (Boston Bruins)

Kommentar: Relativt okänd i Sverige, men det lär förändras. Har varit på gränsen till en plats i Boston, och har fått enormt med beröm där, men har haft svårt att slå sig in i ett av NHL:s nästa lag. Jag tror att han kommer ta SHL med storm och det kommer inte dröja länge innan han tas ut i landslaget.

3) Dennis Everberg, fw, Rögle (Zug, Schweiz)

Kommentar: En drömvärvning för Rögle. Kommer vara en av ligans bästa forwards, dessutom en spelare med hjärta för klubben och har skrivit på ett långt kontrakt. Det kan inte bli bättre.

4) Anton Rödin, fw, Brynäs (Davos, Schweiz)

Kommentar: Skadeproblematiken oroar lite, och den senaste säsongen var inte klockren för honom – men i övrigt är det här en drömvärvning för Brynäs, som kommer tillbaka och dessutom skriver på ett långt kontrakt.

5) Jonathan Sigalet, b, Brynäs (Frölunda)

Kommentar: Det lär ha kostat, men Brynäs behövde verkligen slå till med en supervärvning på backsidan – och då kan man knappast värva bättre än så här. Här vet man precis vad man får.

6) Jonas Ahnelöv, b, Leksand (Rögle)

Kommentar: Har kanske inte samma offensiva spets som Fransson, men i övrigt är det en drömvärvning – kommer ge Leksand mycket stabilitet i försvarsspelet.

7) Karl Stollery, b, Frölunda (Jokerit, KHL)

Kommentar: Det är inte lätt att ersätta två toppbackar som Jonathan Sigalet och Chad Genoway, men Frölunda gör ett bra försök med den här NHL-meriterade tvåvägsbacken.

8) Eric Martinsson, b, HV71 (Geneve-Servette, Schweiz)

Kommentar: En riktigt bra värvning för ett lag som behöver förstärka försvarsspelet. Martinsson kommer bli lagets nya försvarsgeneral, och han vet vad som krävs för att vinna i SHL.

9) Dominik Furch, mv, Örebro (Severstal Tjerepovets, KHL)

Kommentar: Örebro har sökt en stabil och pålitlig målvakt, och Furch har en lång meritlista av spel i VM, OS och KHL. Det går nästan inte att värva bättre än så här för en SHL-klubb.

10) Nicklas Lasu, c, Frölunda (Kärpät, Finland)

Kommentar: En mycket pålitlig center som Frölunda kommer få stor nytta av. Har dessutom skrivit på ett långt kontrakt.

11) Mathias Bromé, fw, Örebro (Mora)

Kommentar: Fick sitt genombrott i fjol, men det finns mer att hämta om Örebro kan utveckla Bromé mer. Och inte tappar honom till NHL.

12) Victor Ejdsell, fw, Färjestad (Chicago Blackhawks, NHL)

Kommentar: Gjorde 20 mål i SHL för två år sedan, men det är också den enda SHL-säsongen han spelat. Lär dock inte ha blivit sämre av äventyret i Chicago.

13) Emil Johansson, b, HV71 (Providence Bruins, AHL)

Kommentar: Ännu en stark backvärvning av HV, som uppgraderar i försvaret och samtidigt får hem en tidigare junior i klubben.

14) Marcus Högström, b, Djurgården (Stockton Heat, AHL)

Kommentar: En back som håller hög klass, det vet vi. Men skadehistoriken oroar.

15) Johan Sundström, c, Frölunda (Kunlun Red Star, KHL)

Kommentar: Kan vara en av SHL:s bästa spelare. Men hur håller kroppen? Har bara spelat 31 matcher de senaste två säsongerna.

16) Juhani Tyrväinen, c, Luleå (HIFK, Finland)

Kommentar: Centrar växer inte på träd, och särskilt inte VM-vinnande centrar. Starkt av Luleå att värva två i Tyrväinen och Ilomäki (se nedan).

17) Arttu Ilomäki, c, Luleå (Lukko, Finland)

Kommentar: Se ovan.

18) Marcus Davidsson, c, Växjö (Djurgården)

Kommentar: Fick märkligt nog inte riktigt plats i DIF, då var Växjö framme och högg honom. En center med enorm potential.

19) Niklas Hansson, b, Rögle (Texas Stars, AHL)

Kommentar: Rögle har uppgraderat backsidan med den här värvningen.

20) Linus Arnesson, b, Färjestad (Örebro)

Kommentar: Nosar på landslaget, och starkt av Färjestad att locka över honom. Tungt för Örebro.

21) Johannes Kinnvall, b, HV71 (Timrå)

Kommentar: Klart bästa back i nedflyttade Timrå, kan dessutom spela en något undanskymd roll i HV bakom nyförvärven Martinsson och Johansson (se plats 8 och 13).

22) Linus Sandin, c, HV71 (Rögle)

Kommentar: Har nått landslagsnivå nu, en mycket pålitlig spelare som kommer göra mycket nytta för HV.

23) Anton Bengtsson, c, Rögle (HV71)

Kommentar: Men åt andra hållet går Bengtsson, som testar att byta miljö. Kan vara ett kap för Rögle.

24) Niclas Burström, b, Skellefteå (Växjö)

Kommentar: Tung säsong i Växjö i fjol, men är landslagsmässig i sina bästa stunder. Kan han hitta tillbaka till den nivån hemma i Skellefteå så är detta en kanonvärvning.

25) Michael Haga, c, Djurgården (Mora)

Kommentar: Har kämpat och kämpat, och förra säsongen lossnade det till slut. Kan han fortsätta på samma spår i DIF?

26) Sebastian Wännström, fw, Leksand (HV71)

Kommentar: Hade det riktigt tungt på alla sätt i HV. Men det finns mycket skicklighet här och kan Leksand plocka fram den, så är det en kanonvärvning.

27) Adam Ollas Mattsson, b, Malmö (Stockton, AHL)

Kommentar: Det blir intressant att se vilken spelare Ollas Mattsson är nu, efter drygt två år i Nordamerika. Bör kunna hjälpa Malmö att stärkas upp defensivt.

28) Ludvig Rensfeldt, c, Örebro (Timrå)

Kommentar: En mycket pålitlig center som Örebro kommer ha stor nytta av.

29) Jesper Jensen Aabo, b, Malmö (Jokerit, KHL)

Kommentar: Liksom Ollas Mattsson (plats 27) en back med intressant cv som säkert kan stärka laget defensivt.

30) Samuel Ersson, mv, Brynäs (Västerås)

Kommentar: Fick sitt stora genombrott i hockeyallsvenskan, och det mesta pekar på att han är mogen för SHL. Kan han redan nu konkurrera ut Joacim Eriksson?

31) Tom Wandell, c, Djurgården (Örebro)

Kommentar: Godkänd, men lyckades ändå inte infria de höga förväntningarna i Örebro. Testar nu att flytta hem till Stockholm i stället, succén är inte given men potentialen är stor.

32) Roman Will, mv, Rögle (Liberec, Tjeckien)

Kommentar: Har visserligen NHL-meriter, men har mest spelat i den tjeckiska ligan och känns som mer av en chansning än vad Örebro gör med landsmannen Dominik Furch (plats 9).

33) Jaedon Descheneau, fw, Brynäs (Düsseldorfer, Tyskland)

Kommentar: Vår Brynäsreporter Daniel Sandström har en bra känsla över den här värvningen och ville verkligen ha in Descheneau på den här listan. Svårbedömt när man värvar från tyska ligan, men helt klart en väldigt viktig värvning för Brynäs.

34) Julius Bergman, b, Frölunda (Hartford Wolf Pack, AHL)

Kommentar: Stor talang som junior, men har knappt spelat i SHL och vänder nu hem efter fem år i Nordamerika. Blir intressant att se hur bra han är.

35) Axel Holmström, c, HV71 (Grand Rapids Griffins, AHL)

Kommentar: Var riktigt bra i Skellefteå, men lyckades inte slå sig in i Detroit i NHL. En mycket intressant värvning som kan lyfta HV rejält om den slår väl ut.

36) Janne Juvonen, mv, Leksand (Mora)

Kommentar: Var bra i Mora, men är det en målvakt att lita på som förstemålvakt en hel säsong?

37) Jacob Andersson, b, Skellefteå (Björklöven)

Kommentar: Hade en grym säsong i ett svagt Löven, och känns mogen för SHL.

38) Tex Williamsson, mv, Oskarshamn (Pantern/Tingsryd)

Kommentar: Har varit en av hockeyallsvenskans bästa målvakter ett tag, och nu kommer SHL-chansen välförtjänt. Oskarshamn ska ha in en målvakt till, men Tex kan säkert överraska och bli den där viktiga tryggheten i kassen för nykomlingen.

39) Joonas Rask, fw, Örebro (HIFK, Finland)

Kommentar: Hade sin bästa säsong i fjol, som tredjelänk i en riktigt bra kedja med kreative Erik Thorell och VM-centern Juhani Tyrväinen (plats 16). Var succén en tillfällighet, hade den med bra omgivning att göra – eller blir det succé för Rask här med?

40) Lukas Zetterberg, fw, Brynäs (Västerås)

Kommentar: Får han stå och bomba i powerplay även i Brynäs, så som han gjorde i Västerås – då kan det bli bra med mål även i SHL.

Bubblare: Jesper Jensen, c, Malmö (Skellefteå), Theodor Lennström, b, Frölunda (Färjestad), Andrée Hult, c, Leksand (Düsseldorf), Daniel Muzito-Bagenda, fw, Örebro (AIK), Gustaf Franzén, c, Oskarshamn (BIK Karlskoga), Jesper Frödén, fw, Skellefteå (Örebro), Anton Hedman, fw, Djurgården (Örebro), Rickard Hugg, fw, Skellefteå (Kitchener), Daniel Olsson Trkulja, fw, Leksand (Linköping), Jonas Engström, fw, Växjö (Oskarshamn), Lars Volden, mv, Malmö (Pantern), Philip Broberg, b, Skellefteå (AIK).