Supporterprofilen tillbaka på ståplats – efter otäcka situationen: "Kroppen sa ifrån"

I den första matchens sista period fick han föras till akuten på grund av hjärtklappning. Men när Mora IK och Leksands IF möttes i SHL-kvalets tredje rond så var klackledaren Dan Ljungberg tillbaka framför sitt röda hav.

– För mig är det inget halvdant som gäller, utan när jag kör då är det all in, säger han.