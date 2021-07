Siljansringen ersatte O-ringen – lockade ”utomläningar” till Rättvik: ”Mysigt med små stigar”

Under tisdagsförmiddagen genomfördes den tredje etappen av Siljansringen, fem dagar med orienteringstävlingar i Mora, Leksand och Rättvik. En som jobbat med genomförandet den senaste tiden var Agnes Elfving från IK Jarl Rättvik.

– Jag är tävlingsledare för den här etappen, vi har nog lagt en och en halv månad på den här tävlingen vilket är kort för att vara orientering, säger Agnes Elfving som hade god hjälp av sambon Per Frost.

– Leksand OK och IFK Mora OK frågade om vi ville arrangera. Tanken är att det ska vara ett enklare arrangemang så vi har inte lika många banor och inte lika många klasser. Man väljer en bana som man vill springa, säger Per Frost.

Valet av bana blev dock ett problem för Ingrid Svensson från Stora Tuna.

– Jag skulle ta den svåra banan men istället tog jag medelsvår. Det var min egen klantighet som orsakade detta. Det blev en bra träning i varje fall, konstaterade, Ingrid Svensson som tyckte att den medelsvåra banan var aningen lätt för henne.

Helvete, det som gick så bra

En som hade det lite svårare att hitta i skogen var Jan Kinsten, han stötte på problem när han närmade sig kontroll 48 som låg i den täta vegetationen i Enåns naturreservat.

– Helvete, det som gick så bra. Trökigt, konstaterade Kvarnsvedslöparen Jan Kinsten innan han försvann in i skogen på jakt efter nummer 48.

En annan som hade problem med kontroll 48 var utomlänslöparen Annie Lavigne från Gävle OK. Den elvaåriga orienteraren uppskattade banan som Agnes Elfving och Per Frost lagt.

– Det var roligt idag, jag gillar de små stigarna. Det är roligt och mysigt med små stigar, säger Annie Lavigne som berättar att hon gick fel två gånger.

Bland annat var det lite svårt att hitta till kontroll 48.

– Jag råkade gå lite för kort. Jag gick inte helt fel men lite kort. När jag skulle gå till fyran gick jag till femman istället.

Trots två missar var Annie nöjd med loppet. Nöjd var också pappa Nicolas Lavigne som framför allt lyfte fram terrängen i dagens tävling som ett stort plus.

– Det var en bra bana, kuperad och fina stigar. Vi som bor i Gävle är vana att orientera där det är väldigt flackt.

Efter avverkad tävling tog far och dotter ett dopp i Enån. Vattendraget som skapades för 380 miljoner år sedan då en meteor slog ner och skapade Siljansringen. Något som den amerikanska rymdmyndigheten Nasa nyligen uppmärksammade i ett inlägg på Facebook.

Samtidigt som hemdagars i Siljansbygden genomförs även motsvarande tävlingar i bland annat Västsverige.

– Vi har Siljansringen, i Göteborg genomför de Go-ringen, säger Per Frost, en av arrangörerna från IK Jarl Rättvik.

Antalet anmälda till etappen i Rättvik blev 150. Det var också taket för hur många som skulle få delta.

– Eftersom tävlingen genomförs i ett naturreservat valde vi att begränsa till 150 deltagare. Om vi skulle tagit in fler hade vi behövt söka tillstånd hos länsstyrelsen berättar Agnes Elfving.

Den 18 augusti finns det nya möjligheter att orientera i Rättvik då IK Jarl genomför ännu en tävling. Den gången blir det enbart för ungdomar.