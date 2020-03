Självklart gifte hon sig i Sundborn: Maria Sundbom Lörelius är dalagalen

De senaste åren har rollerna avlöpt varandra för Maria Sundbom Lörelius. Hon spelade i succéserien Störst av allt, hade nyligen premiär för serien Dejta, hon har precis haft premiär på teaterföreställningen EQ som hon regisserat och ska snart börja förbereda en pjäs som ska spelas för ungdomar i höst.

– Det är jätteroligt och fantastiskt och ett privilegium, men man blir ju lite sliten, säger hon.

Hon behöver få lite luft mellan produktionerna för att hämta kraft och inspiration mellan rollerna också.

– Jag får ju tacka nej om jag inte orkar. Och jag har alltid varit noga med att välja roller. Det har varit viktigt för mig att veta vad jag är med i och att jag känner att jag förstår varför man gör det.

Hon hade egentligen fyra veckors semester i somras.

– Men efter det skulle vi spela in de sista avsnitten av Dejta och min roll som är huvudrollen är ju med hela tiden i serien så jag hade väldigt mycket text att plugga in under "ledigheten".

Dessutom blev det fullt upp med att arrangera bröllopet.

– I bland händer allt på samma gång, säger Maria. Vi gifte oss den 10 augusti, mitt under inspelningsperioden. Det var lite galet.

De hade ungefär 80 gäster, varav många barn. Och vigdes utomhus.

– Det var uppehåll under själva vigselakten men sedan brakade det verkligen loss och ösregnade.

Var det självklart att bröllopet skulle vara i Sundborn?

– Ja! Helt självklart faktiskt för oss båda två. Det är ju så vackert där, det är mitt hem och mamma och pappa har en gammal gård där man kan ta emot mycket folk.

Och så älskar Maria Dalarna.

– Jag är ganska dalagalen faktiskt, haha. Jag tycker allt finns där. Det finns så mycket att se och göra och naturen är fantastiskt. Ta alla bergen i horisontlinjen som blånar eller när det kommer dimma in över dem, det är något magiskt med hela landskapet.

Hon åker hem för att få en Dalados så ofta hon bara kan.

– Det gör jag verkligen. Jag har ett stort behov av natur och stillhet och det får man ju överallt i Dalarna.

I sommar hoppas hon på att få vara mera ledig.

– Planen är så och att vi bara ska vara lediga och vara mycket i Dalarna men också mycket i Stockholms skärgård. Min man har segelbåt och det är helt nytt för mig. Det är en väldigt skillnad från de små mörka sjöarna i skogarna i Dalarna till båt i Stockholms skärgård. Det är en jättehärlig kontrast att kunna varva mellan hav och insjö under sommaren.

Maria Sundbom Lörelius

Både Maria och Emil lade till varandras efternamn, så de heter Sundbom Lörelius båda två.

Familj: En dotter på 13 år två bonusdöttrar, 12 och nio.

Bor: "I söderförorten Skarpnäck längst ut på en tunnelbanelinje vid skogen. går ut i skogen varje dag."