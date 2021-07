Sjöstugan i juli: Många längtar efter tystnaden

Morgonpromenaden utmed Sjöstigen är skönast. Den rena å fräscha luften har inte hunnit påverkas av den nya dagen. Natten är bra som städare och förnyare. Jag låter en ny dag börja från noll med alla sina möjligheter och alternativ.

När jag kommer tillbaka sätter jag mig på förstukvisten. Drar av mig stövlar och strumpor och pustar ut. Spretar med tårna och avnjuter deras frihet och luftning. Den nya sommardagen har tagit tillvara möjligheten att vara behaglig. Solig och grann. Men lätta molnslöjor och de yviga tallkronorna hjälps åt att ge lagom svalka. Lagom svalka åt en mångårig man som bör se upp med alltför ymnig beröring av de frikostiga solstrålarna.

När jag sitter här skönt avkopplad dyker författaren Tomas Sjödins fundering osökt upp: "Tystnad är framtidens lyx. Ord som lugn och ro, tystnad och stillhet är bland det första som nämns när människor ska berätta om vad de längtar allra mest efter".

Jag tänker att här uppe behöver jag inte vänta in framtidens lyx. Den finns här redan, funderar jag och bestämmer mig för att på riktigt lyssna in tystnaden. Ge den tid att ostört tränga in. Och jag märker att det är knäpptyst, en tystnad jag nästan kan ta på.

Det är så tyst, ända tills måsarna börjar småprata bakom udden. De är tydligen inte riktigt överens om tagen för nu är det nån av dem som höjer rösten och har invändningar. Så är det tyst nån minut, tills korparna uppe i berget har något att lågmält dividera om. Kanske inspirerat av måsarnas reaktion. En av dem gör en lov ner i dalen och ut över sjön och spanar in sakernas tillstånd. Återvänder sen till bergsskrevan där de har sitt näste och rätt högljutt avrapporterar.

Talgoxen som har blivit familjeförsörjare kvittrar lite stressat när den sitter på en gren utanför holken. Den tar väl en välbehövlig paus i införskaffandet av föda. Den ruvande makan väntar säkert på frukost. Eller kan det vara lunch? Jag känner inte riktigt till deras matvanor.

Jag låter ljudet av vågskvalpet mot strandstenarna att sjunka in. Det får mig att tänka på kända toner ur Frösöblomster. Ljuva sommartoner av Wilhelm Pettersson Berger.

Den så kallade tystnaden jag upplever här älskar jag

Jag går ner till bryggan och sätter mig. Sätter ner fötterna i vattnet som känns svalt och gott. Spanar in småabborrarna som glider sakta mellan bryggstöttorna. De tar några ryckiga simtag och stannar upp. De har ingen brådska, de har hela sommaren på sig. Får de bara vara ifred för hungriga gäddor kan de bli stora och åtråvärda bamsingar. Ska det här äntligen bli sommaren då några exemplar av den kalibern hittar till min krok…?

Stimmet simmar utåt och jag sparkar och plaskar lekfullt så vattnet skvätter och stänker åt alla håll. Det får måsen som har vakpasset på stenen lite längre ut att reagera. Den gör en snabbvända över mej och finner snabbt att det inte är något matnyttigt i oväsendet. Återvänder missnöjt skrockande.

Det räcker med att vattna fötterna. Så varm har inte den stora sjön hunnit bli att det känns frestande att blöta mera. Det väntar jag med tills jag kommer till den så kallade civilisationen med varm dusch och därmed andra allehanda ljud som bryter förtrollningen.

Den så kallade tystnaden jag upplever här älskar jag. Den får gärna innehålla lite olika avvikelser och inslag. Den ger mig hela arsenalen; lugn, ro och stillhet. Framtidens lyx. Jag suger på det. Smakar sockrade smultron med välkyld mjölk…

Glad sommar!

Lars-Erik Larzon

…är en pensionerad journalist som inte satt punkt. Hans utsiktsplats är Sjöstugan, långt inne i de djupa dalaskogarna, långt från bebyggelse och tidens alla krav. Där sitter han och njuter vid brasan eller ute på förstukvisten. Tänker – och minns…