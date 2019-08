Sjunde gången för Amazonrock: "Vårt lilla Vansbro kan bjuda på en otroligt varierad konfekt på världsnivå"

Under fredags- och lördagskvällen intog Amazonrock Lokparken i Vansbro, samtidigt som Svenska Amazonklubben anordnade bilutställning och rally under dagtid. Under fredagskvällen spelade bland annat John Lindberg Trio och Jesper Lindell.

Lördagskvällen var "Vansbrokvällen" - då alla medverkande kommer ifrån Vansbro. Bland annat Lina Hansson som vunnit rocknallen.

– Kvällen är tänkt att visa att vårt lilla Vansbro kan bjuda på en otroligt varierad konfekt på världsnivå. Man är ju så stolt, säger arrangören Lars Wanfors som också sjöng med både Robert & The Zimmermen och Svenne Rubins under kvällen.

Ett unikt inslag för kvällen, och ett undantag från musikkonserterna, var att juniormästare Ferry Svan bjöd på en actionuppvisning av Timbersport. Vid tidpunkten för uppvisningen strömmade det till ordentligt med publik.

Med yxa, långsåg och motorsåg i högsta hugg bjöd Ferry Svan på en nervkittlande show från ett traktorflak. Samtidigt som han snabbt sågade och kapade stockar tog han lugnt med publiken i förklaringar till allt han gjorde och vilka redskap han använde.

"Nu slog jag nog personligt rekord" utbrast Ferry Svan efter att ha huggit av en stock med några få yxhugg.

Finalkonserten gavs som det brukar av värdbandet själva, Svenne Rubins.

– Den här lördagskvällen kan betraktas som en av våra allra bästa spelningarna genom alla år. Det känns när man spelar här hemma, säger Lars Wanfors som är sångare i Svenne Rubins.

Ett problem som störde Lars Wanfors under helgen var att det spelades hög musik från bilar, som överröstade musiken från Amazonrocks scen. Det fanns även de som tagit sig innanför den avspärrade vägen med bil.

– Det tycker jag är att jävlas. Vi har ett arrangemang och så står de utanför och kör sin egen grej istället för att gå in.

Lars Wanfors medger att det egentligen varit för få besökande och att det är på gränsen till att gå ihop. Han är förvånad över att inte fler kommer, men glad för de som deltagit och tycker att de andra har missat något.

– Där inne är det så mycket fest så det är helt underbart och att man inte säger ja till det mer det kan jag inte förstå, säger han.

Hur det blir med en eventuell fortsättning av Amazonrock nästa år vågar Lars Wanfors inte svara på än. Kanske plockar han upp någon ny idé istället.

– Vem vet, man kanske kommer på något annat sätt, säger Lars Wanfors.