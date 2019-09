Skärmletning i Särna lockar många

Utöver de 10 olika tillfällen så var Särna SK också engagerade i Orienteringens dag i våras.

15 maj. Plats: Buskoviusskolan, Sprintkarta. Banläggare: Sven Larsson.

Kontrollplockning 15 kontroller: 1) Pierre Hedlund, Särna SK 15.35, 2) Linus Jönsson, Särna SK 20.37, 3) Bertil Mörk, Särna SK 21.02, 4) Johan Hamrén, Särna SK 24.30, 5) Pauline Sundh/Clara Johnsson, Idre SK 27.37, 6) Camilla Sundh/Linda Nilsson, Idre SK 27.42, 7) Didrik Hamrén Särna SK 29.08, 8) Axel Karlsson Särna SK 31.05, 9) Jolina Hamrén Särna SK 35.40.

21 maj: World Orienteering Day, Plats: Buskoviusskolan Särna, Sprintkarta. Banläggare: Linus Bohman.

Kontrollplockning 15 kontroller: 1) Janne Hollbeck, Bromma-Vällingby OK 14.32, 2) Erica Imeson, Särna SK 18.20, 3) Sigrid Larsson, Särna SK 19.08, 4) Bertil Mörk, Särna SK 24.30, 5) Maja Karlsson, Särna SK/Pierre Hedlund, Särna SK 37.30, 6) Axel Karlsson, Särna SK 47.58, 7.Eddie Stachnau, Särna SK 54.02, 8) Lia Stachnau, Särna SK/Ulrike och Henrik Stachnau, Särna SK 14 kontroller, 9) Malte Stachnau, Särna SK 12 kontroller.

Cykel Kontrollplockning 15 kontroller: 1) Enar Modigh, Särna SK 19.08, 2) Benny Österberg, Särna SK 31.58, 3) Ture Hed, Särna SK 32.10, 4) Linus Jönsson, Särna SK 33.10.

28 maj. Plats: Idre elljusspår. Banläggare: Linus Bohman.

Korta banan 800 m: 1) Enar Modigh Särna SK 18.08.

Långa banan 2700 m: 1) Sven Larsson Särna SK 38.31, 2) Sigrid Larsson Särna SK 43.38.

Ej tidtagning: Stina Tollhammar OK Nolaskogsarna.

12 juni. Plats: Östomsjöns bystuga. Banläggare: Sigrid Larsson.

Korta banan 1485 m: 1) Benny Österberg Särna SK/Marie Jonasson Särna SK 17.40, 2) Maja Karlsson Särna SK/Enar Modigh Särna SK 42.22, 3) Axel Karlsson Särna SK 52.00.

Långa banan 4240 m: 1) Janne Hollbeck Bromma-Vällingby OK 28.47, 2) Inge Hultman Kovlands IF 40.20, 3) Sven Larsson Särna SK 41.17, 4) Erica Imeson Särna SK 51.55.

19 juni. Plats: Fjätfallen, Särna. Banläggare: Sven Larsson.

Korta banan 1410 m: 1) Bertil Mörk Särna SK 18.00

Ej tidtagning: Enar Modigh Särna SK.

Mellanbanan 3480 m: 1) Karl-Erik ”Kea” Andersson IFK Mora OK 42.17.

Långa banan 4830 m: 1) Inge Hultman Kovlands IF 1.06.40.

Långa banan plus 6330 m: 1) Linus Bohman Malungs OK, Skogsmårdarna 37.36, 2) Per Holm IFK Mora OK 41.07, 3) Kane Andersson IFK Mora OK, 1.04.29.

7 augusti. Plats: Skogs- och Försvarsmuséet Lomkällan. Banläggare: Sven Larsson.

Korta banan 1200 m :1) Maja Karlsson Särna SK 17.46, 2) Enar Modigh Särna SK 18.19, 3) Lena Karlsson Särna SK 21.31, 4) Axel Karlsson Särna SK 23.27.

5) Imber Blomqvist Särna SK/Agnes Jonsson Särna SK/Marit Hinders Särna SK 25.57.

Mellanbanan 2700 m: 1) Lena Rabe, Fjärås AIK 36.53.

Långa banan 3640 m: 1) Kalle Wegerfelt, Västerbergslagens OL 40.14, 2) Ingemar Yttergren, Särna SK 44.50, 3) Karin Rabe, Ulriksbergs IK 45.31, 4) Inge Hultman Kovlands IF 46.43, 5) Stefan Hägelmark Fjärås AIK 54.49.

13 augusti. Plats: Ställverket, vägen Åsarna runt. Banläggare: Janne Hollbeck.

Korta banan 2020 m: 1) Filip Almqvist, Särna SK 32.19, 2) Jolina Hamrén, Särna SK 37.13.

Mellanbanan 3820 m: 1) Tomas Almqvist Särna SK 48.47.

Långa banan 5180 m: 1) Linus Bohman, Malungs OK Skogsmårdarna 34.42, 2) Kane Andersson IFK Mora OK 52.00, 3) Sven Larsson Särna SK 1.03.11, 4) Inge Hultman Kovlands IF 1.07.00, 5) Erica Imeson Särna SK 1.16.31.

21 augusti. Plats: Skogs- och Försvarsmuséet Lomkällan. Banläggare: Sven Larsson.

Korta banan 1050 m: 1) Daniel Modigh Särna SK 5.33, 2) Axel Karlsson Särna SK 13.26, 3) Enar Modigh Särna SK 13.27, 4) Linus Lindén Särna SK 13.37, 5) Maja Karlsson Särna SK 14.11, 6) Mikaela Hedlund Särna SK 14.12, 7) Jolina Hamrén Särna SK 20.14.

Mellanbanan 2180 m: 1) Sigrid Larsson Särna SK 25.07, 2) Pierre Hedlund Särna SK 30.03.

Långa banan 3000 m: 1) Inge Hultman Kovlands IF 32.53, 2) Ulrik Ragnarsson Idre SK 33.44, 3) Ingemar Yttergren Särna SK 37.20.

28 augusti. Plats: Toppstugan Mickeltemplet. Banläggare:Sigrid Larsson.

Korta banan 1730 m: 1) Didrik Hamrén Särna SK 33.13, 2) Jolina Hamrén Särna SK 37.16.

Mellanbanan 2820 m: 1) Enar Modigh Särna SK 1.06.49, 2) Daniel Modigh Särna SK 1.06.56.

Långa banan 3870 m: 1) Inge Hultman Kovlands IF 48.47, 2) Ingemar Yttergren Särna SK 54.37.

4 september. Plats: Högstvägen, Idre. Banläggare:Linus Bohman, Lotta och Ingemar Yttergren.

Korta banan 1,1 km: 1) Enar Modigh Särna SK 23.00.

Mellanbanan 2,4 km: 1) Sigrid Larsson Särna SK 27.00, 2) Josefin Norell Söders OL 39.00.

Långa banan 3,1 km: 1) Inge Hultman Kovlands IF 35.00, 2) Marie och Mikael Dahlström Idre SK 49.00, 3) Camilla Sundh, Ebba Johnsson, Linda Nilsson Idre SK 53.00.