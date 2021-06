Skenande övertid på regionlabben under pandemin – Dalarna i botten

Under pandemin har labben varit underbemannade och i vissa regioner har övertidstimmarna fullkomligt skenat i väg. I en studie som fackförbundet Naturvetarna gjort, uppger 12 regioner att personalen arbetat över sammanlagt 241 000 timmar under 2020. "Fullkomligt ohållbart", kommenterar Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.