Segermaskinen Alexandersson inleder jakten på nya guld: "Formen är stigande"

2018 var ännu ett enormt framgångsrikt år för Tove Alexandersson, som också var med i kampen om Jerringpriset ända in på målsnöret.

Som skidorienterare Tove Alexandersson har ett spännande år framför sig, då det även är VM-år, dessutom med ett VM på hemmaplan i Piteå. Men först väntar alltså EM i Sarikamis i nordöstra Turkiet.

Redan på onsdagen inleder hon jakten på nya medaljer, när tävlingarna i Turkiet inleds med sprint. Världsettan har fyra raka VM-guld och tre raka EM-guld på den kortaste disciplinen.

Vid EM i fjol vann hon även guld i medeldistans och i mixad lagsprint. Årets EM kommer att avgöras på hög höjd, Sarikamis ligger 2365 meter över havet, och terrängen kommer att bjuda på många tuffa backar.

– Hög höjd och antagligen ganska kuperat, det passar mig bra. Hur själva spårsystemet kommer att se ut har jag ingen aning om. Det kan bli vad som helst, säger Tove Alexandersson i ett pressmeddelande från svenska orienteringsförbundet.

Hon känner sig väl förberedd.

– Jag har varit drygt en vecka på hög höjd i Seiser Alm. Jag ser fram emot att få tävla igen och formen är stigande.

Fakta / EM i skidorientering

EM-programmet, dag för dag: Onsdag: Sprint. Torsdag: Mixedstafett. Fredag. Medeldistans. Söndag: Långdistans. Måndag: Stafett

Den svenska truppen, damer: Tove Alexandersson, Alfta-Ösa OK, Magdalena Olsson, IFK Mora OK, Frida Sandberg, Säterbygdens OK, Evelina Wickbom, I 19 IF, Linda Lindkvist, IK Jarl, Isabel Salén, IFK Mora OK, Hanna Eriksson, IFK Mora OK.

Herrar: Erik Rost, Alfta-Ösa OK, Erik Blomgren, Umeå OK, Markus Lundholm, OK Renen, Martin Hammarberg, Sundsvalls OK, Sixten Walheim, Robertsfors IK, Rasmus Wickbom, I 19 IF.