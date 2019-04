Tre dalaskidskyttar i utvecklingslandslaget nästa säsong

På tisdagen presenterades skidskyttelandslagets nya organisation, med Anders Byström som ny landslagschef.

I samband med detta presenterades även årets landslagstrupper. A-landslaget var känt sedan tidigare, och innehåller inga åkare från Dalarna.

Det gör däremot det så kallade Utvecklingslandslaget. Där återfinns Lima SKG:s Johanna Skottheim på damsidan samt Oxbergs IF:s Malte Stefansson och Biathlon Östersunds Henning Sjökvist, skidfostrad i Stora Tuna och med Ornäs IK som moderklubb i skidskyttesammanhang.

Johanna Skottheim är den som kommit längst av de tre. 24-åringen från Transtrand är och nosar på en plats i A-landslaget, då hon redan hunnit känna på hur det är att tävla i världscupen. I vintras gjorde hon en stark säsong på IBU-cupen, steget precis under världscupen, där hon slutade sexa totalt och tog två pallplatser. Hon tog även ett brons på masstarts-SM i Idre i november, då hon slog både Hanna Öberg och Mona Brorsson.

Henning Sjökvist, 21, hade sin största framgång i vintras i samband med junior-EM i Norge tog en bronsmedalj i singelmixstafett tillsammans med Amanda Lundström från Boden. Sjökvist tog ett guld (jaktstart) och två silver under vinterns JSM-tävlingar i H 20-22.

19-årige Malte Stefansson från Oxberg är den yngsta av de tre landlagsaktuella dalaåkarna. Han har i vinter representerat Sverige i både ungdoms-VM och junior-VM, tog hem totalsegern i H 18-19 i Swe Cup och plockade dessutom hem dubbla SM-guld (sprint och jaktstart) i samma åldersklass.

Fakta / Skidskyttelandslagen 2019-2020

A-landslag

Damer: Hanna Öberg, Piteå SK, Emma Nilsson, SK Bore, Mona Brorsson, Finnskoga, Linn Persson, SK Bore, Anna Magnusson, Piteå SK, Elvira Öberg, Piteå SK.

Herrar: Jesper Nelin, Piteå SK, Sebastian Samuelsson, I 21 IF, Torstein Stenerssen, Biathlon Östersund, Peppe Femling, Piteå SK, Martin Ponsiuloma, Tullus SG.

Utvecklingslandslag: Anna Hedström, I 21 IF, Amanda Lundström, I 19 IF, Felicia Lindqvist, Biathlon Östersund, Annie Lindh, Finnskoga IF, Johanna Skottheim, Lima SKG, Chardine Sloof, Bore SK, Oskar Brandt, I 2 IF, Sebastian Olsson, Bore SK, Oskar Olsson, Bore SK, Malte Stefansson, Oxbergs IF, Henning Sjökvist, Biathlon Östersund.

Elisabeth Högberg och Ingela Andersson har tillfrågats om att ingå i landslagsorganisationen men valt att tacka nej.