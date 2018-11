Överlägsen Hanna Falk hade uppvisning i sprinten när Kalla åkte ut direkt

Charlotte Kalla, som visat fin form under de två första tävlingsdagarna i Bruksvallarna, försvann redan i kvartsfinalen under söndagens sprint och hade med andra ord inget om de finare placeringarna att göra.

Istället var det Hanna Falk som visade prov på fin åkning i den första semifinalen och hade inga problem att lägga beslag på förstaplatsen, före Maja Dahlqvist.

I semifinal två var det högre tempo än den första och fyra namn gick vidare till finalen härifrån, i Moa Lundgren, Stina Nilsson, Linn Sömskar och Ida Ingemarsdotter.

Moa Lundgren hade öst på direkt från start i alla sina heat och finalen var inget undantag där hon fick Hanna Falk i rygg, samtidigt som Stina Nilsson låg längst ned i fältet när de lämnade stadion.

Och det var mellan Lundgren och Falk det kom att stå, för när de vände tillbaka mot stadionområdet så var det duon med ett par meter ned till resten av gänget. I stigningen upp in mot stadion satte Hanna Falk in nådastöten och skaffade sig ett tiotal meter och kunde komfortabelt glida in över mållinjen som ohotad etta.