Skolverket: "Kursplaner är alltid resultatet av kompromisser"

Skolinspektionens tidigare överdirektör Hans Albin Larsson anser att Skolverkets nya förslag till kursplan i grundskolan borde skrotas då vissa ämnen i historia och geografi tagits bort ur skrivelsen. Han vände sig också mot att nationalsången tagits bort ur kursplan.

"Varför eleverna inte ska lära sig nationalsången i skolan förstår jag inte. Ingen tror väl sig vara förmer än någon annan för att man behärskar den svenska nationalsången", sa Hans Albin Larsson tidigare till Lärarnas tidning.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet är av motsatt åsikt och anser att kursplanerna är lärarnas arbetsverktyg i yrkesrollen. Hon tycker inte att nationalsången ska finnas med i kursplan och ser det som en farlig detaljstyrning.

"Meningen är inte att vi lärare ska förvandlas till papegojor som rapar upp exakt det som en kursplan säger att eleverna ska lära sig. En sådan urkund för vårt arbete skulle för övrigt tendera till att bli groteskt omfattande, men framför allt påminna om det gamla Sovjetunionen och andra auktoritära samhällssystem. Fria och demokratiska samhällen låter lärarkåren ha en viss autonomi", skrev hon i en debattartikel i Aftonbladet.

Det som står i en kursplan måste alltid tolkas av läraren

Från Skolverkets sida menar man att kursplanerna ska ses som ett arbetsverktyg. Att de ska vara användbara för lärarnas undervisnings- och betygssättningspraktik. Dessutom menar man att kursplanerna skrivs så att de uppfattas som legitima av samhället i bredare betydelse, eftersom de fyller en funktion att representera vad som räknas som viktig kunskap i samhället vid den tid de skrivs.

– Det som står i en kursplan måste alltid tolkas av läraren, eftersom det är läraren som omsätter kursplanens skrivningar till aktiviteter i sin undervisning. För att på bästa sätt stödja elevernas kunskapsutveckling behöver läraren identifiera och utgå från elevernas styrkor och utvecklingsbehov. Lärare kan ta upp ytterligare innehåll i sin undervisning, exempelvis utifrån elevernas behov och intressen. Det innehåll som är angivet i kursplanerna måste dock behandlas i undervisningen. Till stöd för lärares tolkning av kursplaner tas exempelvis kommentarmaterial och bedömningsstöd fram av Skolverket, säger Per Andersson, pressekreterare på Skolverket.

Ni har förenklat textflödet i kursplan, och tagit bort vissa delar som till exempel nationalsången och vissa psalmer, men menar att nationalsången ska vara kvar. Kan man utveckla det?

– En utgångspunkt för revideringen har varit att utgå från vad vi vet om hur de nuvarande kursplanerna fungerar i praktiken. I vissa fall har det visat sig att formuleringar varit för övergripande och vi har då föreslagit mer konkreta formuleringar. I andra fall har formuleringar uppfattats vara på en detaljnivå som lärarna inte tyckt är nödvändig. I de fallen har vi föreslagit samlingsbegrepp som i sig själva täcker många andra begrepp. Detta är anledningen till att vi inte skriver ut exempelvis ordet Bibeln, utan föreslår formuleringar som innehåller kristendomens urkunder och centrala berättelser. Eftersom Bibeln är den centrala urkunden inom kristendomen kommer den inte att försvinna ur undervisningen. I vårt nya förslag tydliggör vi att lärarens undervisning ska behandla kristendomens och världsreligionernas centrala berättelser och tankegångar. På så sätt förstärker vi undervisningen om urkunder, där Bibeln har en självklar plats.

– I kursplanen i musik finns det likheter med exemplet ovan. I det centrala innehållet i årskurs 1-3 har vi föreslagit formuleringen ”Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider” istället för ”Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition”. Här har vår avsikt med förslaget varit att ge läraren ett något större utrymme att anpassa och variera repertoaren till olika tillfällen som uppmärksammas under loppet av de första skolåren. Samtidigt har vi lyft fram betydelsen av högtider och traditioner för att ge läraren ramarna till sångvalen. Det betyder att högtider och traditioner ger en inramning som gör det naturligt att sjunga nationalsången liksom andra sånger som förknippas med gemensamma traditioner.

I december ska Skolverket lämna in sitt förslag till ny kursplan i grundskolan till regeringen.

Fakta - Kursplan

Kursplanerna beskriver syftet med att ett ämne läses i skolan, vad som ska undervisas och vad som ska betygssättas.

Kursplanen består av tre delar:

• Syftet som beskriver vilka kunskaper som eleverna ska få möjlighet att utveckla genom undervisningen.

• Det centrala innehållet som anger vilket obligatoriskt innehåll som undervisningen ska behandla.

• Kunskapskraven som anger vilka kunskaper som krävs för de olika betygsstegen.

Läraren är fri att ta upp ytterligare innehåll i sin undervisning, exempelvis utifrån elevernas behov och intressen. Kursplanerna är övergripande formulerade och måste tolkas av en professionell lärare som använder sina kunskaper i ämnet, ämnets didaktik, kunskapsbedömning och sina kunskaper om eleverna för att göra kloka avvägningar kring undervisningens upplägg och bedömningen av elevernas kunskaper.

Källa: Skolverket