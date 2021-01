Sköna beskedet efter andningsproblemen – Östberg tvåa "hemma" i Bergebo: "Varit riktigt tufft mentalt"

Hon är fostrad i Stora Tuna, men tävlar sedan vintern 2018 för IFK Mora när det gäller skidåkning.

För Tilda Östberg blev därmed söndagens tävling i Bergebo Ski Weekend, lite som att komma hem igen.

– Det är lite som de gamla vanliga tävlingarna när man var mindre. Det är kul att uppleva det igen, konstaterar Tilda Östberg när Sporten fångar upp henne strax efter målgång.

När körde du här senast?

– Jag vet faktiskt inte, men det är ett bra tag sen.

Om det var de välkända markerna i Borlänge som bidrog till hennes fina insats i fristilsloppet ska vi låta vara osagt, men efter 8,8 kilometer i spåret så kunde Tilda Östberg till sist räkna in sig som tvåa i tävlingen, bara slagen av Grava SK:s Josehanna Lundgren Wikström.

I mål var hon 23 sekunder efter värmländskan.

– Jag fick nån tid ute på banan, men hade egentligen aldrig koll på hur lång tid jag var efter ledaren. Men jag tappade tydligen 26 sekunder första varvet, men sen var jag 23 efter i mål. Så de sista tre varven tog jag in.

Ett skönt formbesked för 19-åringen, som inför och under säsongen har haft en del oroväckande problem.

– Jag har haft stora bekymmer med andningen hela sommaren och har haft svårt att få luft. Förra helgen gjorde jag ett riktigt bottennapp, så jag har funderat på om jag ska ta en paus och lägga skidorna på hyllan under resten av vintern. Men idag var ett steg åt rätt håll, så det var skönt.

Det låter läskigt.

– Verkligen. Det har varit riktigt tufft mentalt, framför allt.

Efter den långa ovissheten så tror sig nu expertisen dock veta var Östbergs problem kommer ifrån.

– De tror att jag har problem med stämbanden. Att de krampar när jag anstränger mig. Jag har varit på massor av läkarbesök, gjort tester och så. De har väl inte helt kommit fram till vad det är, men de tror att det är felet.

Vad kan man göra åt det?

– Det handlar om andningsträning. Det grundar sig i att jag andas fel. Jag andas för högt, liksom. Så jag jobbar med det.

I de speciella tider som råder, med en pandemi som kraftigt minskat möjligheterna till att idrotta som vanligt, så har det annars varit extremt ont om tävlingsmöjligheter för juniorer.

För Tilda Östberg, som är sistaårsjunior, var tävlingen i Bergebo hennes blott andra i vinter.

Och faktum är att startfältet i damklassen bestod av 15 junioråkare och bara en senior.

– Det är kul att det är starka juniorer med. Man får se lite var man står och eftersom det inte är så mycket tävlingar så antar jag att alla vill vara med på de tävlingarna som är.

För hennes egen del är det inte bara skidåkningen som drabbats av samhällsläget.

– Jag brukar ju tävla året om eftersom jag även är orienterare och brukar ha 70 tävlingar per år. Men under sommaren och hösten har det knappt blivit nånting. Det har mer blivit att man kommit in i en längre träningsperiod, där man kunnat träna lite mer.

Känns det tråkigt?

– Under sommaren hade jag så stora problem med andningen, så jag hade inte kunnat tävla. Så för mig kanske det mest varit skönt att slippa se alla andra som tävlar. Men naturligtvis är det tråkigt.

Med tanke på de få tävlingstillfällena så var det viktigt för för Bergebo Ski Weekend och arrangerande Domnarvets GoIF att se till att även juniorer kunde ställa upp i seniorklasserna, vilket innebar att tävlingen var tvungen att klassas som nationell.

– Vi vill erbjuda elitsatsande juniorer möjlighet att tävla i seniorklassen, om det finns möjlighet. Vi vill hålla liv i det, så att de inte ska tröttna, säger tävlingsledaren, Magnus Skärhem.

Förutom söndagens seniortävlingar, där totalt 63 åkare var anmälda, så var det under lördagen tävlingar i klasserna 11-16 år.

– Då var det 182 anmälda. Av dem var det kanske 170-175 som startade.

Är ni nöjda med helgen?

– Vi är nöjda och vi tycker att det verkar ha funkat bra. Banan verkar ha hållit under hela tävlingen och det är lagom temperatur och väder, säger Magnus Skärhem.

Den 7 februari arrangerar Domnarvets GoIF nästa tävling, då Lilla Bergebo Ski Marathon avgörs. Tävlingarna riktar sig till 11-16-åringar och avgörs i klassisk stil.

Resultat – Bergebo Ski Weekend

D21 8,8 km

1) Josehanna Lundgren Wikström, Grava SK, 22,24

2) Tilda Östberg, IFK Mora SK, 22,47

3) Linn Tapani, Kiruna Skidor, 23,04

4) Elsa Wallin, Högbo GIF, 23,32

5) Ella Georgsson, Högbo GIF, 23,46

H21 10 km

1) Elias Danielsson, Högbo GIF, 24,43

2) Carl Rune, Täby IS SK, 24,59

2) Jesper Nyström, Falun Borlänge SK, 24,59

4) Jonathan Norder, IF Hallby SOK, 25,11

5) Adam Steen, Team Ormsalva AC, 25,26