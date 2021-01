Skotten i Gävle – Leksand segrare i derbyt mot Brynäs efter nytt svenskt rekord

Leksand – som kom till start utan skadade lagkaptenen Patrik Zackrisson – fick en kanonstart.

Efter drygt fyra minuter av matchen så öppnade Leksands senaste värvning, Carter Ashton, sitt målkonto i dalaklubben.

– Skönt att få in den första, jag har haft bättre chanser tidigare, men ibland är det sådana här här chanser som går in, sade han till C More efter den första perioden.

Jonas Ahnelöv spelade till Ashton som från en knepig vinkel kunde sätta pucken i nät

Repliken kom emellertid snabbt från hemmalaget i svart.

Leksands startade med Janne Juvonen mellan stolparna, men det var inte hans dag. Han lämnade målet för att lägga undan en puck, men skickade den till en Brynässpelare istället. Adam Pettersson spelade sedan till Anton Rödin, som kvitterade med ett skott i krysset.

Knappt två minuter senare så tog Brynäs ledningen efter ett skott av backen Kristoffer Berglund, hans första mål för säsongen. Många satte nog ett frågetecken bakom Janne Juvonens insats även på det målet.

Leksand skapade mycket och sköt hela 19 skott den första perioden, som är att jämföra med Brynäs fyra. Hemmalaget var däremot sällsynt effektiva och tog istället ledningen genom ex-leksingen Tomi Sallinen på ett friläge.

Med tre sekunder kvar av den första perioden – och i powerplay – så reducerade Leksands Peter Cehlarik på ett skott efter en vunnen tekning.

– Det är var det är, vi gör ett bra boxplay ändå, vi käkar puck och det stärker oss, sade Brynäs Anton Rödin i tv-sändningen efter den första perioden.

Juvonens två tveksamma ingripanden i den första perioden blev för mycket. Han byttes ut och istället äntrade Axel Brage isen inför den andra perioden.

Brynäs sanslösa effektivitet fortsatte i den andra perioden när man ökade på sin ledning till 4–2, på deras första skott på mål i den perioden. Marcus Björk skickade in sitt första mål bakom en skymd Axel Brage.

Bara halvminuten senare så reducerade Leksand till 3–4 när Jon Knuts flängde sig och dundrade in returen på Jonas Ahnelövs skott.

Leksand fortsatte att ånga på, med många skott och mycket tid i anfallszon, men Brynäs försvarade sig bra. Däremot syntes det att Gävlelaget blev uttröttade och med drygt två minuter kvar av den andra perioden så kvitterade Leksand.

August Berg sköt, Viktor Andrén i Brynäs mål räddade, men sedan lade Otto Paajanen in pucken i mål. Finländaren gjorde sin tredje poäng på de två senaste matcherna.

– Maler vi på så kommer tåget gå till slut, sade Jon Knuts inför den tredje perioden.

Den tredje perioden slutade emellertid mållös, trots att Leksand fortsatte att slänga in puckar på mål. I slutakten man dessutom klara sig utan August Berg som utgick med smärtor i slutet av den andra. Oskar Lang tog hans plats.

Matchen gick till förlängning och där drog Leksand tidigt på sig en utvisning när Marek Hrivik visades ut två för fasthållning. Gyllene läge för hemmalaget att avgöra, och nära var det. Före detta Leksningen Tommi Sallinen sköt i ribban. Övertid kunde inte skilja lagen åt och straffläggningen var ett faktum. Där klev Peter Cehlarik fram och satte båda sina straffar, samtidigt som Axel Brage räddade Patrik Berglunds i den fjärde omgången.

Leksand tog hem två poäng, som kunde varit tre om effektiviteten funnits. Totalt sköt Leksand 60 skott på mål. På tre perioder sköt man 58 skott på mål, vilket är nytt svenskt rekord för ett lag på bortaplan.

Matchfakta/SHL

Brynäs IF–Leksands IF 4–5 (3–2, 1–2, 0–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (4.34) Carter Ashton (Jonas Ahnelöv) 1–1 (5.58) Anton Rödin (Adam Pettersson), 2–1 (7.34) Kristofer Berglund (Patrik Berglund), 3–1 (18.25) Tomi Sallinen, spel fyra mot fem. 3–2 (19.57) Peter Cehlarik (Carter Camper, Oskar Lang), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 4–2 (3.55) Marcus Björk (Adam Pettersson, Anton Rödin), 4–3 (4.22) Jon Knuts (Jonas Ahnelöv, Martin Karlsson), 4–4 (17.38) Otto Paajanen (August Berg, Daniel Gunnarsson).

Tredje perioden: –.

Avgörande straff: Pater Cehlarik.

Utv, BIF: 6x2, LIF: 4x2 min.

Skott: 16–58 (4–19, 5–25, 7–14, 3–2, 0–1)

Domare: Sören Persson och Mikael Andersson.

Leksands IF i Monitor ERP arena: Målvakter: Janne Juvonen (Axel Brage) – Backar: Matt Caito, Calle Själin – Daniel Gunnarsson, Patrik Norén – Johan Fransson, Jonas Ahnelöv – Sjundeback: Lucas Nordsäter – Kedjor: Carter Camper, Marek Hrivik, Peter Cehlarik – Oskar Lang, Nils Åman, Isak Rosén – Carter Ashton, Oto Paajanen, August Berg – Martin Karlsson, Jon Knuts, Fredrik Forsberg – Extraforward: Jesper Kandegård.