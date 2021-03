Skrällen i Umeå – Mora tog rond ett i kvartsfinalen: ”Underbart”

Mora var nära på att chocka Björklöven tidigt. Simon Johansson kom helt fri mot Kevin Poulin i Lövens mål och kunde så när sätta ledningsmålet för nederlagstippade dalagänget.

I stället åkte Axel Ottosson genom hela försvaret i Mora och satte 1–0 för hemmalaget.

Det var annars en period där det inte var särskilt mycket avblåsningar. Och inte jättemycket chanser.

Men 2–0 skulle komma efter att pucken studsat riktigt oturligt för Moras back Viktor Larsson rätt till Björklövens Gustav Possler som i sin tur assisterade till Pontus Andreassons mål.

– Vi är inte riktigt vän med pucken och hittar inte riktigt bladet alla gånger. Vi måste hitta bättre urspel från den egna zonen, konstaterade Mattias Nörstebö, Moras kapten, för C More i första periodpausen.

I den andra perioden bjöd lagen verkligen upp till kamp.

Det började med att Lukas Wernblom tände liv i matchen genom en riktig projektil till 2–1. Men Björklöven svarade upp och Justin Crandall stod ensam framför Matteus Ward och kunde tämligen enkelt raka in utökningen.

Minuten senare ringde det igen.

Detta efter att Djurgårdslånet Simon Johansson, som gjort succé i Dalarna, dansade igenom hela Lövenförsvaret när han satte reduceringen.

Därefter gjorde Daniel Ljunggren 3–3 och vi hade ett likaläge inför tredje.

Men det skulle krävas förlängning för att separera lagen.

Där krävdes inte ens två minuter innan Kristoffer Gunnarsson skickade in segern till dalaklubben. 4–3 och Mora har 1–0 i matcher mot favorittippade Björklöven.

– Jäkligt gött att vi tar vinsten. Jag tror den styrs nånstans, men underbart att den gick in, säger den oväntade matchhjälten Gunnarsson till C More.

På onsdag väntar rond två i kvartsfinalserien, även då i Umeå.

Matchens snöpliga studs

Viktor Larsson skulle med hjälp av sargen få ut pucken ur den egna zonen. Då studsade pucken i stället rätt i gapet på Gustav Possler som sedan kunde servera Pontus Andreasson som lade in 2–0 med endast tolv (!) sekunder kvar av första perioden. Otroligt snöpligt för Mora.

Matchens osannolika hjälte

Kristoffer Gunnarsson gjorde bara ett mål på hela grundserien. Plötsligt stod han som hjälte i Moras första kvartsfinal mot Björklöven och avgjorde matchen i förlängning. Snacka om osannolik hjälte.

Mora IK:s tre bästa

Simon Johansson

3–2-målet visade bara på vilket glimrande självförtroende Stockholmskillen har just nu. Han är ofta uppe i den offensiva zonen och kommer till bra lägen. Har en förmåga att få igenom mycket skott från blålinjen också.

Lukas Wernblom

Inblandad i mycket gruff, som alltid. Men nu i slutspelet trivs nog den fysiskt spelande killen som bäst. Gjorde självklart mål också.

Daniel Ljunggren

Läckerbit till kasse vid 3–3-målet. Fortsätter att hålla en väldigt hög lägstanivå.

►Matchfakta/Hockeyallsvenskan kvartsfinal 1:5

IF Björklöven–Mora IK 3–4 (2–0, 1–3, 0–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (11.09) Axel Ottosson (J.T Brown, Francis Perron), 2–0 (19.48) Pontus Andreasson (Gustav Possler).

Andra perioden: 2–1 (01.12) Lukas Wernblom (Simon Johansson, Ludvig Larsson) spel fem mot fyra, 3–1 (08.01) Justin Crandall (Tyler Vesel, Alex Hutchings), 3–2 (09.21) Simon Johansson (Isak Pantzare, Måns Carlsson), 3–3 (15.23) Daniel Ljunggren (Johan Persson).

Tredje perioden: -.

Fjärde perioden: 3–4 (01.24) Kristoffer Gunnarsson (Isak Pantzare).

Skott: 27–27 (9–7, 10–10, 8–9, 0–1)

Utvisningar, IFB: 6x2

MIK: 3x2

Domare: Anders Sandahl, Filip Sandstedt.

Publik: 8.

Mora IK i A3 Arena: Matteus Ward (Olof Lindbom) – Isak Pantzare, Simon Johansson, Måns Carlsson, Daniel Ljunggren, Johan Persson – Kristoffer Gunnarsson, Viktor Larsson, Lukas Wernblom, Ludvig Larsson, Oskar Stål Lyrenäs – Mattias Nörstebö, Alexander Lundqvist, Oscar Eklind, Robin Johansson, Nils Thomasson – Charles Eklund, Isak Garfvé, Isac Andersson.