Skumpa, chokladbollar och bananer – så ska Kristin Kaspersen klara Vasaloppet

Det brukar gå som en dans när Kristin Kaspersen bestämt sig för ett mål.

Men hur laddar hon inför Vasaloppet?

– Chokladbollar och bananer är mitt energitillskott! Det käkade jag till lunch när jag körde Let’s Dance, och man inte kunde äta en stor måltid men behövde energin. De var så jävla goda där!

– Den mentala biten viktigt: hur ska kunna leda mig själv genom det här loppet vad väljer jag för tankar?

– “Lätt och stark” hade jag som mantra när jag när jag sprang maraton, “Allt blir bra” fungerar också bra.

– Det är viktigt att tänka på hur man hanterar sina tankar när det blir riktigt tungt. När jag sprang maraton hade jag en regel; att inte tänka en enda negativ tanke. När en sån kom in i huvudet, styrde jag genast in den på en annan positiv tanke.

– Ta kraft från människorna vid sidan av spåren! Deras leenden klistrar fast ett leende på ditt ansikte och ger dig mer ork. “Men hur ska det gå på myrarna, där inga människor klappar, bjällrar, och hejar? Där får det blir mina mantran.”

– Jag gör detta för mig! Jag ser det inte som någon tävling, utan vill bara göra det så bra som möjligt. Många trodde att jag var tävlingsinriktad när jag körde Let’s Dance, men det var samma sak där: Jag gjorde det för att jag vill lära mig dansa.

– Jag vet att i slutet både av maraton och Vasalopp, när man är rejält slut och ganska less, så började jag tänka på barnen, men då fick jag kramp i halsen och kunde nästan inte andas, jag blev så trött att jag nästan började gråta för jag längtade efter dem. Då gällde det för mig att hitta till en annan tanke.

Hur ska du fira sedan?

– Av tradition har jag alltid haft en skumpa i kylen. När jag sprang New York maraton var det någon som sa till mig: “Kristin, now you are drinking water and soon you are drinking champagne”. Efter att man genomfört en så stor kroppslig ansträngning får man max i sig ett halvt glas bubbel, men det spelar ingen roll, tanken på det där goda, bubbliga, lyxiga, kan vara vad som behövs för att släppa krampen. Så intressant att kroppen kan hjälpa sig själv att hitta rätt.