Slaget mot hembygdens lag – Falu BS-tränaren om att spela Frillesås ur elitserien: "Jävligt sugen på att slå dem just nu"

Som född och uppvuxen i Frillesås var den smått legendariska bandyplanen Sjöaremossen under de tidiga åren hans andra hem.

Så sent som förra vintern tränade han laget under den historiska första säsongen i elitserien. Då var nuvarande spelande tränaren, Mattias Johansson, hans högra hand som assisterande.

En säsong som slutade med att Björkman räddade kvar föreningen i högsta serien efter kvalseriespel där Falu BS var ett av motståndarlagen.

För Joakim Björkman blir fredagens kvalpremiär därmed onekligen speciell.

– Det är klart att det blir speciellt. Förra året slogs vi ju mot Falun om poängen och nu ska vi göra det igen i ett kval, fast nu står jag på andra sidan, säger Joakim Björkman.

När vi ses på Lugnets isstadion så är det ett drygt dygn kvar till hans första möte någonsin med moderklubben.

– Ja, det är första gången någonsin faktiskt... det är faktiskt galet, det är det faktiskt.

Ja, hur känns det egentligen?

– Jag har mycket känslor för den klubben, men samtidigt så är jag jävligt sugen på att slå dem just nu. Vi vill ha två poäng.

Att banden till hemortsföreningen är starka är dock inget han kan förneka.

– De är ju starka, det är inget snack om det. Det var där man startade och vi hade ett lag förra året där det var många som var med när man var ung. Och många personer runt klubben... mina syskonbarn spelar i klubben, så det är klart att det är...

Och nu ska du slå ut dem...

– I den bästa av världar så kanske båda hänger kvar. Men det spelar egentligen ingen roll, bara vi går upp. Sen är det klart att det hade varit tråkigt om Frillesås åker ur. Men vi vill upp med Falun, det är det viktiga.

Har du haft kontakt med kompisarna där nere inför det här?

– Nej, nu är det lite radioskugga kanske... jag har väl lite kontakt med Mattias (Johansson). Och Fredrik Johansson också och nån mer i ledarstaben kanske. Jag ska väl böja pika lite ikväll kanske, tänkte jag (skratt).

Relativt stora delar av den trupp som Björkman själv förfogade över ifjol är kvar på västkusten, men samtidigt har en del nytt blod anslutit.

– De har en del bra nyförvärv in och har ändrat lite grann. Men jag kan nog laget rätt hyfsat ändå. De har ändrat en del i försvaret och fått in Nicklas Gustafsson som ny libero från Tillberga. Och så har de ju fått in ryssen (Sergey Pochkunov) nu på slutet. Han har jag sett lite på video och han ser riktigt bra ut. Och Adam Rudell också... så det är ju två forwards.

Är de bättre eller sämre i år än när du hade dem?

– Jag tycker att de är bättre. De har en bättre trupp och de spelar bättre, menar Björkman och konstaterar samtidigt att hans lag sannolikt behöver höja sig ytterligare någon nivå för att rå på kvalmotståndet.

– Det tror jag. Men det känns som att vi har mer i oss ändå, även om vi har gjort två riktigt bra matcher nu (mot Kalix och Rättvik). Men vi behöver upp nåt snäpp till. Samtidigt, kan vi ha den defensiven som vi har haft i de sista två matcherna så kommer Frillesås få det jättesvårt att göra mål på oss.

Du borde ju vara expert på hur man ska slå dem?

– Jag hoppas det (skratt). Men det får vi se imorgon. De har mycket fartspelare och vill framåt, så det kommer vi nog kunna utnyttja.

Skulle du säga att ni är lika bra som Frillesås?

– Det vet vi inte. Det är jättesvårt att veta när man inte har mött dem under säsongen. Men vi har alla möjligheter att slå dem imorgon. Det är ändå känslan.

Förutom Frillesås kommer Björkman och hans manskap att stöta på elitserielaget Sirius och den allsvenska kollegan Lidköpings AIK under de närmaste veckorna.

– Det är elitserielagen som har pressen på sig. Alla säger att de ska vara kvar, så vi får väl ändra på det då.

Vad talar för er?

– Att vi har varit starka i slutet och att vi kommer från en match i tisdags. Jag tror att det är bra att vi har spelat så länge. Elitserielagen har ju haft nån vecka ledigt. Och det är jäkligt mycket positivt inne i omklädningsrummet. Vi känner oss starka.

Kan det spela in att det är tredje raka kvalet för Falu BS?

– Ja, och det är något som märktes redan inför Rättviksmatchen. Att det var då det gällde och att det var vinna eller försvinna. Det märkte man på uppladdningen, det var väldigt taggat inför den matchen, men ändå lugnt och harmoniskt. Man märker att många har varit med i såna här situationer.

Inför fredagens match saknar Falu BS långtidsskadade Pär Bäckmans och Tobias Dahlin, som båda missar resten av säsongen.

På torsdagens träning deltog inte heller erfarne mittfältaren Mikael Olsson.

– Han har en vilodag. Gubben måste vila (skratt).

Dagen före match?

– Jo, det är sant.

Så han är med imorgon?

– Han är med imorgon.

Falu BS matcher i elitseriekvalet

28 februari: Falu BS–Frillesås BK

2 mars: IK Sirius–Falu BS

5 mars: Falu BS–Lidköpings AIK

8 mars: Lidköpings AIK–Falu BS

11 mars: Falu BS–IK Sirius

15 mars: Frillesås BK–IK Sirius