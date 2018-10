Fullt firande med centern i By

Det var solsken och glada toner från jubileumsorkestern Trio Mats Olars när sextio deltagare bänkande sig i Hede bystuga. Centerpartiets grand old lady Inger M Eriksson högtidstalade om 100 år av kamp för landsbygdsbornas rätt till goda levnadsvillkor och stärkt inflytande i samhället.

– Centerpartiet började sin bana som Bondeförbundet, och föreningen i By socken bildades samma år som partiet för första gången kom in i riksdagen. Ändå var det flera år före den verkliga demokratin då kvinnor tillerkändes rösträtt. Edvard Larsson, bror till författaren Carl Larsson i By, blev Bondeförbundets förste ordförande i By, märkligt nog hårt motarbetad av brodern som förordade Odlarförbundet, berättade Inger M Eriksson.

1928 bildades Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund i By, och föreningen utvecklades till en stark kraft för bildning, kultur, demokratiskola, politisk påverkan och därtill gemenskap och fest. Under 1930-talet stod både bondeförbundet och ungdomarna tydligt upp mot nazismen.

1943 bildades Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund, senare Centerkvinnorna, och fick stor betydelse för kvinnors villkor i lantbruk och samhälle. Under några årtionden valde centerrörelsen att även ha en avdelning i Horndal.

Nu är arbetet återigen samordnat. Bland betydelsefulla företrädare för Centerpartiet i By nämndes Karl Boo, mjölkkontrollanten som blev riksdagsledamot och kommunminister i en Fälldinregering.

Inger M Eriksson var förstås blygsam i presentationen av sig själv. I 25 år var hon förtroendevald i Avesta kommun, där hon blev den första kvinnan i byggnadsnämnden och första person att inneha den då nyinrättade rollen som oppositionsråd.

I själva verket firades tre jubileer: Centerpartiet 100 år, CUF 90 år och Centerkvinnorna 75 år. Gratulanter fanns på plats från övriga centeravdelningar i Folkarebygden, och Avesta kommunfullmäktige uppvaktade med ett konstverk av Maria Lindström, en Byflicka som blev etablerad konstnär i Stockholm.

Programvärd var Britt-Marie Axelsson som tillsammans med Karin Norgren också svarade för måltid och finalen med tårta och hurrarop.

Karin Perers