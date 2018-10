Minnen från åren med Blå stjärnan

Blå Stjärnan tillhör en av Sveriges frivilliga försvarsorganisationerna tillsammans med lottor, bilkårister m fl. Det började med vård och skötsel av försvarets hästar, fortsatte med hundar och har med åren övergått mer och mer till allmän djurvård i det civila.

Som aktiv Blå stjärna inom Kopparbergsdistriktet på 50 - 60 talet tillhörde jag en stor grupp hästtjejer, som vigt vår hobby att tjäna Kronans djur. En äldre grupp stjärnsystrar födda på 30-talet, bl a då Helene Knutsson, hade vi att se upp till och som blev våra förebilder.

På I 13 utbildades vi i häst- och hästsjukvård och vi tjänstgjorde under helger genom att sköta officersstallet. När befälen och stallmalajerna var lediga hade vi ansvaret förebilder stallet och motionsred hästarna. Under repövningar kallades Kronans ackordshästar in och stallades upp i sommarstallet på Surbrunn intill Falu ridklubb. Det var ett tillfälle när vi fick användning för vår utbildning. Det blev spark- och tryckskador som behövde ses om när okända hästar kom samman.

Under de här åren fanns det många möjligheter att vidareutbilda sig, bland annat i hundsjukvård på Armehundskolan i Sollefteå och allmän djurvård på olika lantbruksskolor. Ofta påpekas att ”lumpen” var en bra skola för killarna. Jag vill påstå att Blå stjärnan var detsamma för oss tjejer. Det handlade om ordning och reda, att ta ansvar, samarbeta i uppgifter som många gånger var mycket tuffa.

Speciellt minns jag när vi tillsammans med en veterinär fick ”kasta” häst. Hästen förses då med fyra hällor på varje ben och ett rep som träs genom hällorna i karleden ovanför hoven. På ett givet kommando dras repet snabbt åt, dras omkull och faller. I samma sekund kastar sig två personer över hals och bakdel medan den tredje håller repet spänt tills det säkrats. I det läget är djuret orörligt, kan sövas ner och behandlas.

Dramatiskt var det också på utbildning av lavinhundar uppe på Transtrandslägret. Civila lavinhundar tränades att söka nedgrävda människor som var det var vi stjärnsystrar. Vi fick krypa ner i djupa snögrottor och vänta på att bli uppnosade. Viktigt var att ha en korvbit till hands för att kunna belöna hunden på direkten.

Vi utbildades också för att klara olika grader av Ryttarmärket. Det spelade ingen roll att det var 25 grader kallt i det svinkalla gamla ridhuset på Surbrunn. Men ingen gnällde. Alla var lyckliga och glada tillsammans med våra hästvänner.

Hästarnas tid på I 13 var förbi men det hindrade inte oss från att fortsätta med andra uppgifter. En kurs i allmän djurvård på Kloster var en av de roligaste saker jag gjort inom Blå Stjärnan. Nio stycken flickor ägnade två veckor av sommarlovet till att sköta hästar och rida halva dagen. Den andra halvan åkte de över till granngården Näs kungsgård och lärde sig allt om kossor och hur man mjölkar.

Kursen var ett lyckat försök inom Kopparbergsdistriktet att låta unga hästtjejer prova på att bli Blå stjärnor. Vi fick bli föregångare till många liknande kurser runt om i landet. Som äldre utbildade ”stjärnor” kunde deltagarna sedan tjänstgöra som avbytare ute på gårdar.

Söndag den 21 oktober bjuder SBS styrelse in till ett 100 årsfirande på Svedens gård med Helene Knutsson som värdinna.

Cathis Dicander