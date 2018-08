Musikunderhållning för SPF Skinnarbygd

Han hälsades välkommen av ordförande Alf Karlsson varefter Jan började med att sjunga ett par italienska kärlekssånger, till vilka han även ackompanjerade sig själv på flygel. Och fortsatte sedan med Preludium:fuga i c-moll ur Das Wahltemperierte Klavier av Bach.

Sedan spelade han "På Hemväg" av Greeg samt avslutade med "In the Wee Small hours of the morning". Musiken var härlig, men ordförande önskade honom tillbaka med svenska låtar nästa gång. En härlig eftermiddag där ett 50-tal åhörare deltog.