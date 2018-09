SPF Älvdalen livade upp på Tallbacken

Ett 20-tal från Furuvägen och ett 50-tal från Tallbacken fick lyssna till vacker och igenkännande musik som Mats Olén och Calle Jönsson stod för. Man spelade härliga låtar som t ex "Nidälven", "Mor Lenas stuga", "All of me" och "Pärleporten".

I pausen bjöds alla på kaffe och tårta. Därefter fortsatte musikminnen att flöda från dragspel och kontrabas. "Min dalahäst" och "Drömmen om Elin" är några av de musikpärlor som nu framfördes.

I publiken fanns Rune Westlin som av musikerna ombads att komma upp på scenen och spela med på en gitarr. Musik som publiken kände igen och många sjöng med i refrängerna. Som avslutning spelades Vi möts igen och publiken gav en applåd som aldrig ville ta slut.